José Manuel Calderón se retira de la selección

El base español José Manuel Calderón anunció este martes su retirada de la selección nacional después de lograr un Mundial, un Europeo, tres medallas olímpicas y otras tres europeas en 193 partidos como internacional, y se centrará en su carrera en la NBA estadounidense.

El jugador de Los Ángeles Lakers anunció esta decisión en una rueda de prensa en la sede de la Federación Española de Baloncesto, donde estuvo acompañado por su presidente y excompañero, Jorge Garbajosa, el director de deportes del Consejo Superior de Deportes, Óscar Graefenhain, y el exinternacional Carlos Jiménez.

«Creo que es el sitio, el momento de dejar la selección, el partido del bronce (en los Juegos Olímpicos de Río) ha sido mi último como jugador», dijo el jugador extremeño de 34 años, nacido en Villanueva de la Serena (Badajoz)

El jugador internacional español aseguró que es «el momento oportuno y adecuado» para terminar esta etapa, ya que hay «muchísima gente joven» y que ahora quiere centrarse en su carrera en la NBA estadounidense.

«Quiero centrarme en la NBA, no dejo el baloncesto, quiero estar tres o cuatro años al máximo nivel y el cuerpo me pide tener tiempo para trabajar lo máximo posible, tener más tiempo para recuperar. Mi familia también es cada vez más importante y me pide más tiempo", agregó.

Calderón debutó con la selección absoluta el 20 de agosto de 2002, en un partido amistoso contra Croacia previo al Mundial de Indianápolis (Estados Unidos), en el que jugó 11 minutos y anotó 5 puntos para la victoria española por 76-63.