Pau Gasol: «Voy a seguir jugando con España»

La estrella del baloncesto español, Pau Gasol, ha reaparecido en un acto publicitario después de haber conseguido la medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016. La primera incógnita a despejar era si, a sus 36 años, se siente con fuerzas para continuar en compaginando la selección española y su larga temporada en la NBA, más aún ahora que ha fichado por un equipo tan exigente como los San Antonio Spurs.

El jugador catalán sigue con las mismas ganas e ilusión de defender la elástica española que el primer día y ha asegurado que su idea de seguir jugando con la selección «no ha cambiado». Aun así, hay que ir paso a paso, sin adelantar acontecimientos. «Hay que ir temporada a temporada y ver cómo me encuentro y si mi cuerpo sigue absorbiendo las cargas de trabajo a estas alturas de la película», ha explicado Gasol. «Cuando acabe la liga con San Antonio Spurs, que todavía no ha empezado, valoraré cómo estoy y si puedo jugar el Eurobasket», ha añadido.

Gasol afronta con motivación el nuevo ciclo con el equipo que dirige Gregory Popovich y cuando firmó el contrato pudo charlar con él, dejándole más o menos claro cuál será su nuevo rol en el conjunto estadounidense. «Hablé con Popovich y espera que contribuya sin Tim Duncan, que asuma ese papel junto a LaMarcus Aldridge de ser una referencia en el interior».

El pívot catalán se entrena duro hasta en los parones vacacionales para poder llegar en un estado óptimo al comienzo de la temporada. Este año tenía distintas ofertas, pero finalmente aceptó la de San Antonio Spurs con opciones para ganar el anillo, cosa que no hizo hace dos años. «Uno de los factores importantes ha sido que es un equipo muy competitivo. Tuve la oportunidad hace dos años de fichar por este equipo y la decliné porque creía que Chicago en ese momento encajaba más, y ahora he tenido la oportunidad y he sentido que era el momento idóneo, por lo que estoy muy contento porque me permite competir por todo». Gasol, con la humildad que le caracteriza, ha expresado su deseo de «sumar» y poder aportar todo su «conocimiento y experiencia».

Gasol se ha mostrado «muy contento y orgulloso» de que haya hasta diez jugadores españoles este año en la NBA. Cree que el baloncesto nacional sigue creciendo y continúan saliendo «nuevos talentos». «Las nuevas generaciones están al máximo nivel», dijo. Y añadió que es positivo para él puesto que podrá «ver más a menudo a compañeros durante todo el año» y se hablará más del baloncesto en Estados Unidos, de que «hay deportitas excepcionales españoles jugando en la mejor liga del mundo». Eso sí, reconoce que es «una lástima» que no hayan podido ganar a la selección estadounidense en los Juegos Olímpicos. «Nos hemos quedado muy cerca, pero no se puede tener todo en la vida».

El jugador de los Spurs ha sido cuestionado acerca de qué ocurrirá cuando él que es una referencia vital para el combinado española abandone el barco. «Equipo habrá sin mí seguro. Tiene que haber un relevo. Nuevos talentos salen y reemplazan a otros jugadores. Una etapa pasa y otra empieza, como todo en la vida». Gasol quiere que los logros conseguidos por su generación sirva para las venideras. «Esperemos que nuestra huella inspire a la futura generación y que hayamos marcado el camino de cómo se hacen las cosas para llegar arriba y cosechar éxitos».

Respecto a su futuro, Gasol ha afirmado que solo le queda «seguir disfrutando» de cada día, de cada campeonato y de cada temporada. «Hasta cuando no lo sé, mucho no me queda». Con una carrera tan dilatada es consciente de que a estas alturas «es normal que haya un declive notable», pero, entre risas, ha dicho que a él no se le nota. Aunque el pívot catalán es incombustible, la realidad hay que tenerla siempre presente, por eso, mirando al horizonte, quiere «tener flexibilidad para hacer cosas en el futuro». Entre ellas, continuar con sus proyectos sociales y humanitarios a través de su fundación y seguir «promoviendo el deporte».