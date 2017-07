Pau Gasol jugará en los Spurs hasta los 40

Pau Gasol continuará en San Antonio Spurs. Según ha informado el afamado periodista Adrian Wojnarowski, el pivot español, que era agente libre tras salirse de su anterior contrato, ha acordado volver a la franquicia de Texas por tres temporadas más. Solo falta confirmación oficial.

Free agent Pau Gasol has agreed on a three-year deal to return to the San Antonio Spurs, league sources tell ESPN.