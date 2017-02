Faverani: «No sirve de nada ganar la Copa del Rey si en el resto de competiciones no estás bien»

Víctor Faverani llegó hace un mes al Barcelona para reforzar el juego en la pintura. El pívot brasileño se ha adaptado a la perfección al juego azulgrana y este viernes se medirá a su exequipo en la Copa del Rey, el Unicaja, en cuyas categorías inferiores se formó.

- ¿La victoria del domingo ante el Manresa ha calmado la situación?

- Sí, da confianza al equipo y seguimos trabajando en la misma línea de siempre para llegar bien a la Copa.

- ¿Ganar la Copa puede repercutir en la Euroliga y entrar en una dinámica que permita remontar una situación que es complicadísima?

- Creo que ganar una Copa sería importante porque no es un torneo pequeño y nos daría un plus de confianza para estar a un buen nivel de juego y salir de la situación en la que estamos. Además, esta situación nunca se ha dado antes en este equipo y ayudaría a la confianza de los jugadores. Saldríamos reforzados.

- ¿La temporada que están haciendo se podría salvar con la Copa?

- No. Nos daría una confianza tremenda a los jugadores, pero después de la Copa las otras dos competiciones siguen. No sirve de nada ganar la Copa si en los otros dos torneos no estás bien.

- No son favoritos. ¿Les ayudaría afrontar el torneo sin esa presión?

- Los favoritos siempre tienen un poco más de presión. En baloncesto cualquiera puede ganar y perder. Da igual ser favorito o no.

- ¿Es especial un enfrentamiento ante Unicaja, su exequipo?

- Llevo muchos años enfrentándome a ellos y no me produce nada especial. Para mí es como enfrentarme a otro equipo. Es un equipo grande, un equipo bueno, estuve ahí y le tengo cariño a la ciudad, pero ya han pasado muchos años y no tiene nada de especial.

- Unicaja acaba de ganar al Madrid. ¿Dónde deben estar más sólidos si quieren ganarles?

- El equipo tiene que estar sólido en el rebote y en el juego de contraataque. Llevamos unos días trabajando bastante duro sobre lo que queremos mejorar, pero no voy a dar muchos datos porque si lo escuchan ellos sabrán por dónde queremos atacarlos.

- Es un aviso ese triunfo sobre los de Pablo Laso?

- No. Les dará un punto de confianza, pero al final son tres partidos y tres victorias. Es lo que necesitamos.

- Hace poco el club les impuso una multa de 5.000 euros por bajo rendimiento. ¿Una multa económica puede hacer que un jugador rinda más?

- Paso palabra.

- Se ha dicho que ha sido uno de los motivos para que los jugadores se reunieran en un complot contra el técnico...

- Es la primera noticia que tengo, no tenía ni idea. A mis oídos no llegó nada.

- Cuando usted llegó al equipo la situación ya era bastante irregular, pero ¿se imaginaba unas semanas semanas tan complicadas?

- Yo ya vine al Barcelona sabiendo la situación en la que está. Los equipos grandes tienen más presión a la hora de mantenerse arriba y hay que estar tranquilos. El Barcelona es un equipo grande con talento y ganas suficientes para salir de donde está.

- Lo dice muy convencido...

- Por supuesto. No me cabe ninguna duda.