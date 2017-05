Tiene solo 27 años, pero parece que Christian Eyenga (Kinshasa, 1989) lleve jugando al baloncesto muchos más. Aunque su inicio en el deporte de la canasta fue tardío, desde que comenzó a brincar con 15 años no ha parado. Congo, España, Estados Unidos, Italia, China, Polonia... y de nuevo España. Años sin rumbo fijo que le han llevado a jugar en 16 equipos en busca de una estabilidad que no termina de llegar.

Málaga apareció hace unos días en su diáspora particular como un oasis. La lesión de Waczynski llevó al Unicaja a peinar el mercado, donde encontró a un temporero inusual. Un jugador de gran calidad que apenas tardó unos segundos en mostrar su potencial sobre la cancha.

El regreso de Eyenga a la ACB ha supuesto un salto cualitativo para el club malagueño, cuyo final de temporada les sitúa como aspirantes al título. La eliminatoria ante el Real Madrid está ahora más igualada, ya que el músculo y la experiencia de Eyenga ha elevado un peldaño el nivel del equipo de Joan Plaza.

Eyenga creció en una familia acomodada del Congo. De niño, disfrutaba viendo y jugando al fútbol. Su deporte predilecto. Con el que soñaba en un futuro lejos de su país. Aún así, el amor de sus hermanos por el balocesto le llevaba de vez en cuando a las canchas y fue allí donde la descubrieron Pere Gallego y Anicet Lavodrama, miembros de la agencia «You First Sports», que le llevaron a Barcelona para jugar en el filial del Joventut.

Allí conoció a Serge Ibaka, compatriota que había hecho el mismo camino y que jugaba en el L'Hospitalet. Ambos forjaron una amistad que se reforzó en la NBA y que se mantiene hoy en día. No es extraño verles cada verano participando en los campamentos para niños que organizan en su país. Eventos con los que tratan de devolver un poco de lo que la vida les ha regalado.

HAPPY BIRTHDAY 🎁 TO AMIGO @sergeibaka7 ENJOY YOUR DAY MY BROTHER aka Mr-avecclasse aka Mafuzii Una publicación compartida de CHRISTIAN EYENGA (@christeyenga31) el 18 de Sep de 2016 a la(s) 5:46 PDT

En la cancha, Eyenga no ha tenido tanta suerte como Ibaka, pero no se resigna. A su fugaz paso por la NBA (Cavaliers, Lakers y Magic), el congoleño ha sumado buenas temporadas en China -donde jugó a las órdenes de Chus Mateo, ahora ayudante de Laso en el Madrid-, Polonia y, sobre todo, Italia, desde donde ha dado el salto a los playoffs de la ACB.

Un día le llamó su agente y a las pocas horas viajaba rumbo a Málaga. «Esto es un sueño, una oportunidad única en este momento de mi carrera», reconocía el congoleño al aterrizar en España. En su primer partido de verde tardó 19 segundos en machacar el aro. Su seña de identidad. Lo que llamó la atención a aquellos ojeadores que le sacaron de su país y le engancharon para siempre a la canasta.

En sus tres partidos de cuartos de final, Eyenga ha brillado de una u otra forma. En el estreno, con los 21 puntos que lideraron el ataque verde, y en los otros dos con una gran defensa e intimidación bajo los aros que permitieron al Unicaja sellar su pase a semifinales.

Ahora, el congoleño buscará brillar ante un Real Madrid irregular que no termina de encontrar su mejor momento tras la derrota en la Final Four. Llull y Ayón salvaron a los blancos de la eliminación frente al Andorra y son ellos el asidero al que se agarra Laso para que el equipo vuelva a crecer. «Estamos en un momento de la temporada en la que ya no hay descanso entre partido y partido. Pero pese a la falta de tiempo seguro que habrá ajustes. Esto es como el estudiante que quiere dejarlo todo para última hora, lo normal es que le vaya mal. El equipo ha tenido una línea y un trabajo a lo largo de la temporada y no creo que entre el partido del domingo y el miércoles podamos cambiar mucho», reconocía Laso antes de recibir hoy al Unicaja (20.30 horas, Movistar+), un equipo con jugadores muy versátiles al que la llegada de Eyenga le ha valido para elevar su nivel.