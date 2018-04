Euroliga El Real Madrid decide hoy su futuro europeo con un ojo en Atenas Si el Olympiacos gana, los blancos serán cuartos y se enfrentarán al Panathinaikos en cuartos de final

06/04/2018 08:39h

Antes de salir a disputar su partido ante el Brose Bamberg (21.00 horas, Movistar+), el Real Madrid sabrá ya si tiene el factor cancha a favor en cuartos de final o si tendrá que remar contracorriente en los playoffs. Buena parte de su futuro europeo se jugará tres horas antes en Atenas, donde el Olympiacos y el Zalgiris decidirán si los blancos mantienen la cuarta plaza o si son relegados a favor de un Panathinaikos que hizo ayer los deberes en Milán y que espera hoy un favor involuntario por parte del equipo lituano.

«El factor cancha es importante en un playoff y estadísticamente está demostrado. En las últimas jornadas hemos seguido buscando la mejor clasificación posible. Ahora no está en nuestra mano, pero no me gustaría que nosotros lo perdiéramos. Creo en el ‘fair play’ de los dos equipos griegos y de todos los equipos. Igual es que soy muy bueno», explicaba Laso ayer antes de conocer la victoria del Panathinaikos en Italia.

Si el Olympiacos –que ya tiene asegurada esa ventaja de campo en cuartos– pierde contra el Zalgiris, el Madrid caerá a la quinta plaza y perderá el abrigo del WiZink Center en los playoffs que dan acceso a la Final Four. La única buena noticia de los blancos en ese caso, es que podrían elegir rival. Ganando, se medirían al Panathinaikos; perdiendo, el rival sería el Olympiacos. Un duro oponente, en cualquier caso, y siempre con un hipotético quinto encuentro lejos de Madrid.

Baskonia, ante el campeón

El equipo de Pedro Martínez rompió su racha de seis victorias consecutivas en Europa cuando menos lo esperaba. Los vascos cedieron ante el colista (79-81), pero se beneficiaron de la victoria del Barcelona contra el Khimki (86-82) para evitar al CSKAen cuartos de final. Aún así, el Baskonia se las verá en playoffs ante el Fenerbahçe, el campeón, que ayer cayó en casa ante Unicaja después de una prórroga (91-99) en un partido que deja a los malagueños con un buen sabor de boca en una temporada europea que comenzaron mal y han acabado con buenas sensaciones.