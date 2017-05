La Euroliga se planta ante la FIBA

La decisión de la FIBA de crear varias ventanas clasificatorias para selecciones durante la temporada se ha topado con la oposición de la NBA y de la Euroliga. La liga americana anunciaba su decisión hace solos unos días, a la que se suma el torneo europeo en palabras de su presidente, Jordi Bertomeu.

«La posición de NBA y Euroliga hace mucho tiempo que se tomó. La NBA dijo que ellos no iban a participar en esto (por las ventanas FIBA) y nosotros tuvimos una Asamblea en la que se decidió lo mismo y ambos estamos en este punto», reconocía el dirigente en declaraciones al programa «Play Basket» de la Cadena SER.

Bartomeu cree que el problema no es suyo, sino «del que plantea esta competición absurda donde los mejores jugadores no van a estar». El catalán presentará a los clubes el calendario final de la FIBA en la próxima Asamblea, aunque cree muy difícil que los clubes den marcha atrás en este asunto. «Si fuera posible lo haríamos, como hemos hecho con la Eurocup, pero con la Euroliga es difícil. Lo que no se puede hacer es matar las ligas nacionales o los torneos de clubs por competiciones que no tienen valor», apuntó.

Por último, el presidente de la Euroliga aseguró estar tranquilo ante posibles castigos de la FIBA a sus jugadores. «No temo sanciones por parte de la FIBA porque jurídicamente es inviable. El jugador es un trabajador, tiene un salario y unos derechos. Y ninguna empresa puede obligar a otra empresa a ceder sus trabajadores. Si hubiera sanciones, haríamos lo que hicimos el año pasado, donde no ha habido multas finalmente a pesar de las amenazas. No se le puede pedir a los clubes europeos algo que no se exige a los clubes de la NBA», concluyó.