Evan Fournier, escolta de los Orlando Magic y de la selección francesa de baloncesto, criticó la presencia de Sancho Lyttle, jugadora nacionalizada, en la selección española durante la final del Eurobasket femenino disputada en Praga, y que otorgó a España su tercer título continental.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Fournier calificó de «ridícula» la presencia de Lyttle, nacida en San Vicente y las Granadinas, y nacionalizada española desde 2010.

Fournier encontró la rápida respuesta de los internautas, que criticaron su comentario y le recordaron que varios jugadores franceses tampoco han nacido en ese país. Ante la ola de respuestas, Fournier quiso suavizar su crítica en sucesivos mensajes, y lo justificó por la relación de amor-odio que hay entre España y Francia en el baloncesto: «España fue más fuerte, un beso para mis amigos españoles. Me encanta que me detestéis. Solo un verdadero aficionado al baloncesto puede entender la relación entre el basket francés y el español».

Only true basketball fans can understand the love/hate relationship between French and Spanish basketball. 🤘