España y Francia vuelven a verse las caras en una final de un Europeo cuatro años después de aquel triunfo de la selección en casa de las galas. De aquella victoria apenas queda el regusto feliz de un oro que puso las bases de este periplo triunfal que ha llevado al equipo de Lucas Mondelo a sumar metales en los últimos cinco veranos.

Un lustro maravilloso que las jugadoras del equipo nacional quieren redondear con otro oro frente a las galas en la final del Europeo de la República Checa (20.30 horas, La1).

Para evitarlo, Francia tratará de elevar un muro alrededor de su canasta con el que frenar el poderío ofensivo de la selección. Porque no es solo Alba Torrens, la mejor jugadora del torneo, si no que España ha demostrado que tiene pólvora de sobra para hacer daño si la alero no tiene el día.

El poderío físico de la selección gala es su gran argumento ante un equipo como el español que ha firmado hasta el momento un torneo perfecto. «Este equipo no tiene límites. Tengo la fortuna y la suerte de estar viviendo esto gracias a ellas. No puedo expresar lo contento que estoy, aunque ponga cara de duro en algunos momentos», reconocía Mondelo al término de las semifinales, cuando aún no sabía que Francia sería su rival por el título.

Las dos favoritas al triunfo al principio del campeonato han cumplido con las expectativas y se enfrentarán esta noche por ser las nuevas campeonas de Europa.