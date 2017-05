Willy Hernangómez: «Espero que sea el año de la décima»

Dicen que la NBA transforma a los jugadores y eso se nota a primera vista en el caso de Willy Hernangómez (Madrid, 1994). Más fuerte que cuando dejó el Real Madrid, el pívot asegura sentirse feliz tras su estreno en la liga estadounidense y confía en la llamada de Scariolo para disputar el Eurobasket. Mientras llega ese momento, Willy disfruta de las vacaciones junto a su familia, aunque se mantiene atento a la canasta y espera ver a «su» Real Madrid levantando la décima Copa de Europa en Estambul este fin de semana.

—¿Qué es lo primero que hizo cuando volvió a España?

—Le dije a mi madre que preparara mucho gazpacho y una buena paella... La comida es lo que más he echado de menos en Estados Unidos, además de la familia y los amigos, por supuesto.

—¿Cómo definiría su primera temporada en la NBA?

—Creo que ha sido increíble. No me esperaba para nada que fuera a ir tan bien, al menos en el aspecto personal. Al principio me costó un poco adaptarme. Esos primeros días en los que todo era nuevo tuve dudas. Fue difícil adaptarme, no solo al juego y al ritmo de entrenamientos, sino a los viajes y al hecho de jugar tres o cuatro partidos por semana. Esos dos meses iniciales fueron muy duros. Una locura que poco a poco se fue diluyendo hasta acabar la temporada muy contento por cómo han ido las cosas.

—¿Es todo tan diferente a como le habían contado antes de ir allí?

—Sí, la verdad es que sí. En Europa se juega un baloncesto más táctico, más pausado... pero en la NBA no paras. Allí estás corriendo todo el rato de un lado para otro. Es todo más veloz y se hace mucho más duro, al menos en el tema físico.

—¿Ha tenido que cambiar mucho?

—Sí, he cambiado bastante en diferentes aspectos. Físicamente me he tenido que meter muchas horas en el gimnasio para ponerse al nivel que tienen allí los pívots y me encuentro más fuerte. Siento que soy un jugador mucho más completo que hace un año.

—¿Se madura más rápido en la NBA?

—No lo creo, es diferente. Si no hubiera estado estos cuatro años en la ACB y el año pasado con el Real Madrid en la Euroliga no hubiera ido tan bien preparado a la NBA.

«El Real Madrid tiene jugadores como Llull, Nocioni o Reyes que sabes que a la hora de la verdad dan lo mejor de sí mismos»

—Aún así, está pronto de vacaciones, ¿echa de menos pelear por los títulos?

—Me hubiera gustado seguir aún en Nueva York, disputando los playoffs y luchando por el anillo, pero por ahora la situación del equipo es la que es y espero que cambie para el año que viene. El año pasado, cuando estaba en el Real Madrid, ganamos casi todo y la sensación de ganar es algo que a todo el mundo le gusta. Aún así, no lo cambio por este año que he pasado en la NBA, que para mí sabe como un título en sí mismo.

—¿Ha seguido mucho al Real Madrid?

—Mantengo el contacto con muchos de mis excompañeros y, aunque no lo he seguido al día, creo que el equipo está haciendo una gran temporada.

—¿Cómo le ve para la Final Four?

—Llega muy bien, pero el partido ante el Fenerbahçe es muy complicado. El Madrid tiene jugadores con mucha experiencia, acostumbrados a jugar este tipo de partidos y eso puede ayudarles si el partido llega al final ajustado. Es un equipo que tiene un corazón muy competitivo, con piezas como Felipe Reyes, Nocioni o Llull, que en momentos clave sabes que van a sacar lo mejor de sí mismos. Yo estaré en casa, animándoles, y deseo de todo corazón que puedan levantar esa Copa de Europa. Ojalá sea el año de la décima, porque este equipo se lo merece.

—¿Qué le han dicho en los Knicks que quieren que trabaje en verano?

—Me han dicho que siga mejorando en el aspecto físico y en el lanzamiento. La idea es poder jugar más abierto la próxima temporada y para eso debo alargar un poco mi rango de tiro y es ahí donde voy a centrar mis esfuerzos durante estos meses.

—¿Tiene ya el visto bueno para ir con España al Europeo?

—A mí me encantaría estar con la selección. Para mí es un orgullo jugar con España. Cuando voy por la calle y la gente me expresa su cariño me dan más ganas de ir con la selección y devolverles ese afecto con victorias con la camiseta nacional. Aún es pronto. Hay que ver qué idea tiene Sergio Scariolo para este verano y a partir de ahí hablaré con los Knicks para ver si no tienen inconveniente en que vaya al Eurobasket a luchar por lograr otra medalla para el baloncesto español.