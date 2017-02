El descenso al infierno del Barça

El Barcelona está viviendo un auténtico suplicio esta temporada. Aunque en la Liga Endesa no están pasando excesivos apuros, la Euroliga se ha convertido en un auténtico infierno para los de Giorgios Bartzokas, para los que cada partido en Europa es un salto sin red que suele acabar con un espaldarazo sobre el suelo. Ya no tienen margen de error y este próximo viernes se jugarán todas las opciones de seguir vivo en el Palau ante el Galatasaray.

No obstante, hay una serie de explicaciones para tratar de justificar los motivos por los que el Barcelona se encuentra en el peor momento de la última década. Las numerosas lesiones, un cargado calendario o los permanentes cambios que ha vivido el vestuario son algunas de las variables que han llevado a los azulgranas a transitar por la cornisa. La directiva ha manifestado todo su apoyo y confianza a Bartzokas, aunque a final de temporada se realizará el pertinente balance.

«Queremos que el Barça de baloncesto vaya bien. Hay que decir que hemos tenido diez lesionados esta temporada y que jugamos la Euroliga ante equipos que son sensacionales. Tenemos que tener mucha tranquilidad, seguro que el socio ya sabe que puede confiar en este equipo. En estos momentos la sección trabaja a nivel brutal. Es un gran equipo y da elementos de confianza. Y los balances se realizarán a final de temporada», explicó recientemente el portavoz del club azulgrana, Josep Vives.

Las lesiones a las que hacía referencia Vives han sido la auténtica cruz de un Barcelona que se ha visto obligado a fichar a cinco jugadores una vez iniciada la temporada. Alex Renfroe, Shane Lawal, Pau Ribas y Brad Oleson aún están de baja. Otros jugadores como Petteri Koponen, Tyrese Rice, Juan Carlos Navarro, Justin Doellman , Víctor Claver y Stratos Perperoglu se han perdido muchos partidos por problemas físicos serios. Y hay que añadirle la baja de Dorsey por bajo rendimiento e indisciplina.

«Cuando el doctor se me acerca ya me entra miedo. No podemos trabajar juntos y probablemente perdemos tantas bolas porque no sabemos cómo jugar juntos», se lamentó Bartzokas. Holmes, Renfroe, Faverani, Diagné y Munford han ido llegando, pero no tienen aún procesados los automatismos necesarios.

A todos estos factores hay que añadirle los estragos de un duro calendario. El nuevo formato de la Euroliga castiga la preparación física y añade más desgaste con más viajes. En otros países no es tan grave, pero España cuenta con una de las Ligas más exigentes y con más equipos.

Otra causa podría ser la precaria preparación en pretemporada debida a los compromisos de las selecciones nacionales. A nadie se le escapa el relevo en el banquillo como otra de las posibilidades. Bartzokas relevó a Xavi Pascual tras ocho años en los que el catalán consiguió todos los éxitos posibles. Y no hay que olvidar que la plantilla es una de las más «viejas» de Europa.