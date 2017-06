El CSD deja fuera de la reunión clave para solucionar el conflicto del baloncesto a la Asociación de Jugadores

El conflicto abierto entre la Federación de baloncesto (FEB), la ACB y los clubes de la LEB oro tiene el próximo lunes una reunión clave para tratar de lograr una salida que solucione el cisma actual del baloncesto español.

Tras varios días de negociación por separado, ambas partes se reunirán a principios de la próxima semana con al auspicio del CSD para tratar de llegar a un acuerdo que, por otra parte, parece más cercano después del trabajo de los últimos días.

El principal problema que hay en el horizonte es que en esa reunión, de la que previsiblemente saldrá la postura común para los próximos años, no estará la Asociación de Jugadores (ABP). Según ha podido saber ABC, el Consejo ha vetado la presencia de este pilar fundamental -que aboga por los derechos de los jugadores- a la espera de lo que ocurra el lunes.

Parece de sentido común que la ABP pueda estar presente en la reunión en la que se decidirá el futuro del baloncesto español, en el que, con casi toda seguridad, habrá dos equipos menos (24 jugadores) en la ACB a partir de 2018.

Las quejas de Alfonso Reyes (presidente de la ABP) durante el Congreso sobre un Nuevo Marco Jurídico en el Deporte -«este no es mi sitio hoy, debería estar a doscientos metros de aquí. Allí se está jugando el futuro del baloncesto español, pero los jugadores no estamos representados a pesar de haberlo solicitado», dijo- no han sido escuchadas en el CSD, que ha transmitido a la ABP que, al menos el lunes, no podrá estar presente en las negociaciones.

El principal problema ahora es que ese previsible acuerdo que FEB, CSD y ACB esperan encontrar el lunes quedaría «invalidado» sin el visto bueno de los jugadores, principales protagonistas del deporte en cuestión. Se avecina tormenta en la canasta.