La ACB define los nuevos requisitos para el ascenso

Después de semanas de dimes y diretes y de negociaciones infructuosas, la ACB ha decidido establecer de manera unilateral (y a la espera de la resolución del recurso interpuesto contra la CNMC y de las medidas cautelares solicitadas) dos nuevos requisitos para los equipos que quieran jugar en la Liga Endesa, deshechando por el momento exigir el canon de entrada y el Fondo de regulación de ascensos y descensos (FRAD).

Estos dos requisitos obligarán a los clubes que se hayan ganado su plaza por méritos deportivos a depositar una cantidad cercana a los dos millones de euros (1.939.301+IVA) en concepto de «Adquisición del valor de participación», que sería recuperable en caso de descenso. Además, los clubes deberían garantizar un presupuesto mínimo de al menos 2,3 millones por temporada.

Anteriormente, los 1,5 millones aportados al FRAD eran recuperables si el equipo descendía, algo muy similar a lo que ahora se propone con el nuevo concepto de los derechos de participación. Una regla que no contenta a los clubes más modestos.

De hecho, la ACB apunta en su comunicado que las negociaciones con el CSD y la Federación de baloncesto siguen abiertas para crear un escenario de conjunto para regular los ascensos y descensos a la liga. Unas negociaciones que hasta ahora no han llegado a buen puerto y que tienen como fecha límite el 5 de julio. A partir de ahí, y si no hay medidas cautelares por parte de la Audiencia, será el CSD el que tome las riendas, y diga si estas «medidas provisionales» son aceptables o no.