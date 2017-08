¿Cuáles son las dudas de Scariolo?

Quedan casi cuatro semanas para que España debute en el Eurobasket de Rumanía y Turquía y en ese tiempo Scariolo deberá decidir qué doce jugadores van al torneo y qué cuatro se quedan a las puertas de formar parte del equipo final.

El técnico italiano tiene plaza «fija» para once de los 16 que están concentrados, pero hay un puesto que le baila y que no decidirá hasta que termine la Ruta de preparación. Parece seguro que, si no hay lesiones, los hermanos Gasol y los Hernangómez estarán seguro en la lista final, de la que no deberían caerse tampoco Sergio Rodríguez, Llull, Navarro, San Emeterio, Abrines y Ricky Rubio. A esos diez nombres se les unirá, salvo catástrofe, Pierre Oriola y a partir de ahí, las dudas.

Las bajas de Rudy Fernández y Felipe Reyes exigen un refuerzo defensivo y por ahí aparecen Rabaseda y Sastre como principales candidatos. «Mis preocupaciones son mucho más defensivas que ofensivas. Tenemos claro que tenemos puntos fuertes y débiles y tenemos que trabajar para potenciar unos y minimizar los otros», apuntó Scariolo antes de viajar a Tenerife, donde hoy jugarán ante Túnez (22.45 horas) el primer amistoso de la gira.

Será el momento de ir aclarando esas dudas que según Scariolo tiene encaminadas después de los entrenamientos. «Tenemos ideas que se van en algunos casos confirmando y en otros manteniendo en el aire. Si te tuviese que decir los doce seguros que van a ir no podría. Tenemos al menos una duda que despejar con calma, no tenemos ninguna prisa. Esperemos no tener condicionantes físicos para tomar esta decisión», apuntó.

Guillem Vives es el que más complicado lo tiene, pues tanto Ricky como Sergio Rodríguez son dos bases de garantía y a ellos se suma la polivalencia de Llull, escolta titular y director de juego de urgencia.

Sebas Sáiz e Ilimane Diop también parecen partir con desventaja con Pierre Oriola, cuya temporada con el Valencia Basket le avala por delante de sus dos rivales interiores. Eso sí, no debe dormirse en los laureles si quiere conservar esa posición.

Así, casi por descarte, el único puesto libre debería ser para Joan Sastre o Rabaseda. La lógica apunta a que el jugador del Valencia ocupará el último sitio en el equipo, aunque en su caso será la cancha la que decida. Habrá oportunidades para todos, ha confirmado Scariolo, que después de los dos amistosos de Tenerife hará dos descartes y se quedará con solo 14 jugadores en la concentración.