¿Cuál es el equipo más divertido de la Euroliga?

Pasado el ecuador de la competición, los responsables deportivos de los equipos de la Euroliga han dado su opinión sobre varios aspector del torneo y todos coinciden en señalar al Real Madrid y el CSKA como favoritos para levantar el título y al Baskonia como el conjunto más divertido para ver.

La encuesta deja resultados curiosos, como ese cien por cien de opciones del Real Madrid de estar en la Final Four de Estambul o la seguridad de que el Barcelona no estaría en ella. Resultados ambos que llaman la atención, pero que no son los únicos.

Cuando se trata de decidir cuál es el equipo más divertido para ir a ver a una cancha de la Euroliga los General Managers de los equipos no dudan y señalan al Baskonia, por delante del Real Madrid, el CSKA y el Darussafaka, una de las revelaciones de la temporada. La ciudad más agradable para visitar como aficionado es Barcelona, seguida de Madrid, Estambul y Milán.

Zeljko Obradovic es el técnico más valorado, con Sito Alonso emergiendo en una meritoria tercera posición por delante de Pablo Laso, que solo consigue ser sexto. En cuanto a las aficiones, la del Estrella Roja se lleva la palma como la más ruidosa de Europa superando a la del Fenerbahçe o la del Galatasaray.