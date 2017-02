La Conferencia Oeste vence en el All Star y Anthony Davis firma un nuevo récord de tantos

La Conferencia Oeste se ha hecho con la victoria en el All Star de la NBA 192-182 gracias a los 52 puntos que Anthony Davis -MVP de la noche- ha sumado, que supone el mayor número de tantos anotados en un partido All Star. Así, la costa Oeste se hace con la victoria por tercer año consecutivo, la sexta en los últimos siete años.

AD caps off his record setting night with the #NBAAllStar Play of the Night powered by @JBLaudio! pic.twitter.com/jLFvgIlV8K