A JaVale McGee se le ha acabado la paciencia con Shaquille O'Neal. El ahora comentarista de televisión suele recopilar las jugadas más tontas de la NBA con un tono bastante burlesco y el de los Golden State Warriors ha sido una de sus últimas víctimas. Sin embargo, en esta ocasión el exjugador de la NBA ha encontrado respuesta a sus ácidas críticas, iniciándose un caliente intercambio de opiniones en Twitter.

McGee reprochó a O'Neal que se cebase con él en su programa de la cadena TNT durante el pasado fin de semana del All Star, en el que recopiló en un vídeo un buen número de malas jugadas del de los Warriors.

La respuesta ha llegado ahora en Twitter, al considerar McGee que lo de O'Neal se ha convertido en una auténtica persecución: «Shaq, dejame en paz y vete a la mierda». Una respuésta que desató un agrio cruce de mensajes entre ambos, hasta llegar a las descalificaciones e incluso a las amenazas de arreglarlo en persona.

@JaValeMcGee34 don't be acting like u a g I'll smack the s**t out yo bum ass u da one that be looking stupid with your dumb ass #bumass — SHAQ (@SHAQ) 24 de febrero de 2017

Oh we threatening people now? Kick rocks you old bastard... you ain't gone do sh** !!! And that's on my mama... stick to cooning! https://t.co/ZFuGREc1WJ — Javale McGee (@JaValeMcGee34) 24 de febrero de 2017

@JaValeMcGee34 now since you on a good team u wanna act like you a player now stop it u will only be remembered for shaqtin a fool #bumass — SHAQ (@SHAQ) 24 de febrero de 2017

Forget being on a good team... Ima grown man... you've had these ūü•ú's in yo mouth for 5-6 years now... u thought I was just gone stay silent? https://t.co/3gTpTgVgmU — Javale McGee (@JaValeMcGee34) 24 de febrero de 2017

La discusión fue a tanto que Kevin Durant, compañero de McGee en Golden State, y su entrenador, Steve Kerr salieron en su defensa: «JaVale trabaja muy duro. Ha venido aquí y está haciendo muy bien su papel. El solo quiere que le respeten».

Una intervención la de Durant que no le sentó muy bien a Shaquille, que le sacó rápidamente de la discusión: «Ocúpate de tus asuntos, esto no te importa».