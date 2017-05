Betis-Andorra, un duelo dramático en la ACB

Para el Betis la ACB está cada vez más lejos. Ni siquiera ganando esta noche al Andorra (20.30 horas) tendría asegurada su permanencia, aunque, al menos, evitaría estar matemáticamente descendido.

El histórico club andaluz debe ganar sí o sí al conjunto andorrano para mantener opciones en un duelo en el que el Morabanc podría certificar su pase al playoff por primera vez desde que regresaron a la ACB.

El Betis necesita un milagro para no descender ya que, además de ganar sus dos encuentros (Andorra y Unicaja), deben esperar un tropiezo del Tecnyconta Zaragoza ante Manresa y Estudiantes. Aún así, hay moral en los hombres de Alejandro Martínez, que no quieren bajar los brazos mientras haya opciones. «El vestuario cree todavía en el milagro. Sigo teniendo ilusión. Si no, no habría venido», reseñó el técnico verdiblanco.

Para su rival, la motivación es diferente, pero igualmente dramática. Tras clasificarse para la Copa, donde estuvo a punto de eliminar al campeón, el Morabanc Andorra persigue los playoffs por el título. Clasificación que tiene casi en el bolsillo, pero que debe aún ratificar ganando al Betis o al Real Madrid en la última jornada o esperando una derrota del Bilbao Basket, el único que aún les puede arrebatar esa octava plaza.

Por arriba, las cosas están que arden, con seis equipos en solo dos victorias. El Real Madrid tiene casi en el bolsillo la primera posición, que lograría matemáticamente si vence al Juventud el jueves en el WiZink Center. Más abiertas están el resto de posiciones de playoffs, donde seis equipos luchan del segundo al séptimo lugar.