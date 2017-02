Desde que aterrizó en el Real Madrid, hace ya tres temporadas, Andrés Nocioni (Santa Fe, Argentina, 1979) se ha acostumbrado a vivir a la sombra durante gran parte del año. A un paso de cumplir 38 años, sabe que no es tiempo de acaparar minutos, pero no renuncia al protagonismo cuando se acercan los grandes torneos y los partidos importantes. Es ahí donde el «Chapu» saca a relucir su mejor versión. Se olvida de los años y se lanza con el corazón en la mano para acercar los títulos a Madrid. Una constante que ha hecho del argentino una de las piezas clave de Laso y que el jueves volvió a ser un factor diferencial para certificar la remontada ante el Morabanc Andorra.

«El "Chapu" puede jugar bien o puede jugar mal, pero él va a hacerlo siempre con corazón. Ante el Andorra hubo un momento en el partido en el que fue muy importante su aportación. Desde que llegó nos ha dado mucho al Real Madrid y estamos encantados con él», asume Laso, feliz por contar equipo con un jugador con su carácter.

En la Copa, Nocioni luce un bigote prominente fruto de la literatura y el amor por su familia. «Es algo raro, pero mi hija quería un domador en casa porque estaba leyendo un libro del circo y la mejor manera de encontrar uno fue transformarme», bromeaba el jugador nada más llegar a Vitoria. Su aspecto demodé no ha cambiado su juego dentro de la pista, donde sigue siendo el mismo pívot rocoso capaz de dar la vuelta al partido en un minuto. Más allá de su acierto con el aro, la valía del Nocioni que regresó de la NBA está en el aspecto anímico y mental. Su mera presencia en la pista es una inyección de moral para sus compañeros. «Yo no me guardo nada. Es en los partidos importantes en los que uno trata de ayudar al equipo. Ante el Andorra se necesitaba un extra de energía, un poco de empuje desde el banquillo y es lo que traté de hacer. Me puede salir bien o mal, pero siempre intento dar eso cuando uno ve que el equipo está fuera del juego por la presión de ser favoritos. A veces eso juega una mala pasada y el cuerpo se puede llegar a paralizar. Traté de dar tranquilidad, pero también fuego desde el banquillo», reconocía ayer uno de los héroes de la remontada blanca.

El otrora ídolo de la afición del Baskonia volverá a medirse hoy a sus excompañeros (18,30 horas, #0) y a una afición de la que guarda muy buen recuerdo, pero que esta tarde le recibirá con pitos. «Siempre es especial jugar en el Buesa Arena. Uno tiene muchos recuerdos y muchas vivencias que le unen a la ciudad de Vitoria. Uno siempre quiera jugar en ese tipo de ambiente. Vamos a tener que hacer un partido casi perfecto para llevarnos un triunfo», barrunta.

Será la cuarta vez que el Real Madrid se enfrente a los vascos esta temporada y solo en una salió victorioso. Experiencia que aconseja prudencia y obliga al máximo esfuerzo. No faltará a la cita el argentino, recuperado de sus molestias físicas. Esas que le lastran durante la temporada y que desaparecen cuando llega lo importante. «"Chapu" está hecho un chaval. Para que no juegue o se borre le tiene que faltar una pierna o un brazo. En la final de Copa en Gran Canaria jugó con el tobillo muy hinchado y lo hizo fenomenal. Es una suerte tenerle al lado», reconoce Sergio Llull, otro de los «gladiadores» de Laso en la cancha.

Tras el susto ante el Morabanc Andorra, el Real Madrid se medirá hoy a un Baskonia irregular que cuenta con una plantilla llena de talento. «No podría preocuparme solo por Larkin -el mejor ante el Tenerife- porque me dejaría fuera muchas cosas. El Baskonia es mucho más. Un equipo con grandes anotadores mucha rotación interior, con hombres altos muy físicos y con buena muñeca», analizaba Laso. Un día después de la polémica jugada de Llull que acabó forzando la prórroga, el técnico quiso restar importancia a la acción. «Sería absurdo que eso influyera hoy en los árbitros. Lo pasado, pasado está y lo único que me preocupa hoy es la "final" ante el Baskonia», señaló.