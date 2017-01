Bartzokas solicita un fichaje para suplir a Renfroe: "Cada vez que se me acerca el médico me entra miedo"

No lo tiene fácil el Barcelona para seguir afrontando una temporada en la que se le acumulan los problemas. Las lesiones están siendo una constante en el equipo de Giorgios Bartzokas, que ha solicitado un fichaje para reforzar su plantilla hasta final de temporada. La gota que ha colmado el vaso ha sido la baja de Alex Renfroe, al que una rotura fibrilar en el gemelo interno de su pierna izquierda le mantendrá cerca de dos meses sin poder jugar.

El técnico griego se ha mostrado partidario de acudir al mercado y buscar un sustituto para el base norteamericano, aunque también ha reconocido que la decisión final corresponderá al club y él lo acatará. "Todo pasó ayer, y ayer mismo tuve una reunión con Rodrigo de la Fuente para evaluar la situación. Una idea es retornar a Koponen al puesto de base pero tampoco tenemos a Oleson y Perperoglou vuelve de una lesión. Debemos volver a hablarlo hoy y tal vez deberemos volver al mercado otra vez, aunque no es sólo mi decisión. Es un hecho de que en nuestro juego exterior tenemos dos jugadores menos. Yo creo que debemos explorar el mercado", ha explicado antes de analizar el partido que este viernes disputa su equipo ante el Baskonia.

No se puede dejar de lado el hecho que esta temporada el Barcelona ya ha tenido que incorporar a cuatro jugadores con la temporada ya iniciada por culpa de los problemas físicos. Precisamente, Renfroe fue uno de los que llegó iniciada la competición. El base firmó en noviembre y una semana después llegó el alero Jonathan Holmes, que ya no está en el equipo. La pasada semana se fichó al pívot brasileño Vitor Faverani tras darle la baja a Joey Dorsey por sus críticas a lso servicios médicos, y esta misma semana se ha recuperado a Moussa Diagné, que estaba cedido en el Montakit Fuenlabrada.

El debate está servido y cada vez menos se culpa a la mala suerte y es que diez jugadores azulgranas han sufrido lesiones de importancia esta temporada. Bartzokas ha sido muy gráfico: "Cuando el doctor se me acerca ya me entra miedo. Es una situación muy extraña, nunca había visto algo parecido en mi vida, tantos lesionados, es difícil de superarlo. Pero hay que mantenerse positivos. No es solo que diez u once jugadores se hayan lesionado desde el principio de temporada, es que no hemos dejado de ir perdiendo jugadores. No podemos trabajar juntos y probablemente perdemos tantas bolas porque no sabemos cómo jugar juntos. No me puedo quejar de los jugadores porque siguen mostrándose positivos, otros equipos igual se excusan en la lesiones pero nosotros no queremos ponerlo como excusa, en el Barça vamos a seguir luchando, no nos rendimos".

Con este panorama, el Barcelona se jugará casi todas sus opciones de seguir vivo en la Euroliga este viernes. Los azulgranas han perdido dos de sus últimos tres partidos pero el Baskonia está atravesando una racha aún peor, pues acumula tres derrotas consecutivas. Los culés, que están fuera del corte que da acceso a los playoff, no pueden permitirse otro tropiezo y menos en casa. "Estamos ante otro partido importante y difícil, Baskonia ha perdido los dos últimos partidos por grandes diferencias pero todo el mundo sabe que hablamos de un equipo con mucho talento, con muchas estrellas, con antiguos NBA y van a jugar mejor y a competir duro en el Palau”, asegura Bartzokas.

El técnico heleno se ha despedido con un mensaje optimista:"Lo que sienten nuestros aficionados y los medios de comunicación es normal. Mi actitud es seguir siendo positivo y seguir luchando, necesitamos que ellos nos ayuden aquí en el Palau, empezando por el partido de mañana, como hacen siempre. Debemos pensar que solo han pasado cuatro meses desde el inicio de temporada, queda mucho por delante. Necesitamos esperar a que todo el mundo vuelva y podamos competir al más alto nivel".