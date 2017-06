Bartzokas carga contra Navarro y le da un repaso al Barça

Georgios Bartzokas ha roto su silencio desde que el Barcelona decidió relevarle al frente del banquillo de la sección de baloncesto. El griego no se ha cortado y le ha dado un repaso al club que le ha pagado durante este último año. Uno de los mitos de la entidad catalana, Juan Carlos Navarro, es de los que peor parados salen en las críticas de Bartzokas, que en ningún momento ha reconocido haberse equivocado, a pesar de la temporada firmada por su equipo, una de las peores de toda su historia.

Bartzokas, que se ha comprometido con el Khimki ruso tras acordar la rescisión de su contrato con el Barcelona, ha concedido una entrevista al programa Pick'N'Rolled, de Cosmote TV, en la que ha desvelado todos los problemas que sufrió en el Palau. La renovación por un año de Navarro fue uno de los temas que Bartzokas no entendió y el griego se despachó a gusto con el escolta asegurando que dificultó su trabajo en el banquillo. «Los equipos que tienen jugadores que lo tienen que dejar y no lo entienden, tienen un problema. Él está camino de los 38 años y es un problema para el entrenador», aseguró el técnico, que lanzó una comparación con Spanoulis: «Son muy distintos tanto dentro como fuera de la pista. Son jugadores y anotadores top. El problema es que Navarro tiene 38 años. Es un problema porque no entiende que lo tiene que dejar. Eso es un problema para el club».

Los numerosos problemas físicos que sufrió la plantilla durante todo el año y la configuración del equipo también fueron abordados por Bartzokas, que se lavó las manos completamente. «Tuve un promedio de cinco lesiones por partido. No pudimos encontrar la química. A pesar de contar con jugadores profesionales y con talento, las numerosas lesiones dificultaban la preparación de los partidos con el nuevo sistema de Euroliga, especialmente en España, que tiene la Liga más dura de Europa», aseguró. El griego se reafirmó en las declaraciones que ha mantenido toda la temporada cuando aseguraba que estaba en un año de transición y lamentó que «no escogí los jugadores, aunque fui informado de los contratos vigentes que teníamos». En este sentido, añadió: «Satoransky y Abrines fueron a la NBA y la edad media de los jugadores se elevó».

Bartzokas no fue ajeno a la alta carga política que se siente en un club como el Barcelona, sobre todo cuando se enfrenta al Real Madrid. Con experiencia en clásicos de su país (Panathinaikos contra Olympiacos) desvela las diferencias que se encontró en España: «La rivalidad no tiene nada que ver. El Real Madrid-Barça es cuestión nacional y política. Castilla contra Cataluña. Cuando perdimos por una gran diferencia hubo reacciones extremas como aquí».

Regresa a Rusia

Bartzokas volverá a dirigir un equipo ruso. Se ha comprometido con el Khimki, sustituyendo a Dusko Ivanovic. Anteriormente ya había estado en el banquillo del Lokomotiv Kuban (2014-2016), equipo al que dejó para ir al Barcelona Lassa. Su etapa en el Palau ha sido decepcionante y no ha conseguido ningún título. Además, fue eliminado en los cuartos de final de la Liga Endesa y no llegó a entrar en los playoff de la Euroliga al quedar por debajo de los ocho primeros. El máximo ejecutivo de la sección, Nacho Rodríguez, que llegó a principios de este 2017, decidió rescindir el contrato que tenía hasta 2018 y fichar a un nuevo técnico: Sito Alonso.