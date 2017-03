El Barcelona solo se juega hoy la posibilidad de seguir soñando

El Barcelona se juega esta noche (21:00 horas) ante el Unics Kazan la posibilidad de seguir manteniendo una ligera esperanza de clasificarse para disputar el playoff de la Euroliga. Los azulgranas deberían solventar el partido sin excesivos problemas ante los rusos, que ocupan la penultima posición en la clasificación, con siete partidos ganados y 17 perdidos. Más que nada por el factor campo, puesto que el Barcelona no presenta unos números mucho mejores que los soviéticos. Con nueve victorias y 15 derrotas, el Barcelona se encuentra a cuatro triunfos del corte cuando solo quedan seis partidos por disputarse.

La clasificación para la disputa de los cuartos de final es prácticamente una quimera, si tenemos en cuenta que esta jornada puede certificarse la eliminación de los culés aunque ganen su partido ante el Unics Kazan. Si el Baskonia, con 13 triunfos, gana en la pista del Fenerbahçe (hoy, 20:45 horas) y el Anadolu Efes, también con 13 vistorias, derrota al Brose Bamberg en casa (mañana, 20:00 horas), dejará en milagro abosluto la clasificación del Barça. Vascos y alemanes marcan el corte.

La irregularidad de la temporada, los problemas internos y las numerosas lesiones no permiten ni un atisbo de optimismo para pensar que los de Bartzokas seguirán teniendo alguna oportunidad tras esta jornada. Como confirmación de este hecho, hay que cosntatar que la propia plantilla azulgrana ya tiene puesta le mente en la próxima temporada. El escolta Brad Oleson ha instado a sus compañeros a «aprender del pasado» porque «no es normal estar fuera de la Euroliga a estas alturas».

«La semana pasada, estábamos un poco perdidos y muy bajos. Los jugadores no sabíamos qué pensar. Ante el Murcia ganamos algo de confianza y lo que tenemos que pensar es que no podemos cambiar el pasado, sino aprender de él», ha explicado el jugador azulgrana. «Encontrarse con esta situación tan temprano no es normal en un equipo como el Barça, pero los equipos suben y bajan. Lo único que podemos hacer es afrontar los seis partidos que quedan uno a uno. Intentaremos ganarlos todos», ha asegurado. Oleson ha añadido que «este mes será muy duro y estos partidos ante el Real Madrid son grandes para nosotros y lo que tenemos que hacer es jugar bien y ganar confianza».

El Barcelona trataré de dar una buena imagen ante un Palau que esta temporada ya ha mostrado su descontento con pañoladas que han causado preocupación en la directiva culé. Gergios Bartzokas espera mejorar la imagen y contentar a un público que no está acostumbrado a ver a su equipo descolgado en la Euroliga a estas alturas de temporada. «Parece un partido no muy importante para ninguno de los dos equipos pero para nosotros es importante y así lo afrontamos. Saldremos como si fuera el partido más importante, debemos competir, es un partido muy importante para mí. Necesitamos recuperar nuestra confianza y al público del Palau, que no es fácil de la forma que estamos jugando», , explicó el preparador.

El técnico griego, que está convencido que los jugadores no le «están haciendo la cama», tiene el apoyo del club. No obstante, no se confía y quiere ganar esta noche: «Debemos ser constantes durante los cuarenta minutos. Ellos tienen un gran talento ofensivo, el mejor anotador de la Euroliga, Keith Langford, buenos creadores y finalizadores. No hay partido fácil en Euroliga, debemos afrontarlo de manera muy seria y jugando fuerte los cuarenta minutos».

El técnico lamentó todo lo que le está sucediendo al equipo: «A final de temporada podremos hablarlo. No es una situación fácil, hay mucha presión para el equipo, me levanto por la mañana y no sé cuántos jugadores tendré. Hemos tenido más lesiones que ningún otro equipo en la Euroliga. Es algo que nos ha creado varios problemas, aunque no es el único problema». Y añadió: «Incluso de la temporada más dura puedes sacar lecciones e intento ser positivo y aprender. No es fácil para nosotros, ni para el equipo ni para los aficionados. Sé qué trabajo estoy haciendo, hay temporadas que puedes ganar títulos o llegar a la Final Four y otras que no. Debemos ser positivos, tenemos retos hasta final de temporada y mi mentalidad es que puedes mejorar y sacar provecho de estas situaciones».

Bartzokas intentó analizar y buscar las causas del principal problema que acusa su equipo y acabó haciendo referencia a la fuerza mental. «A veces veo que mis jugadores tienen mucha presión, como el día del Murcia, y parecen más frágiles a nivel emocional. Algunos no jugaron tan bien como podrían, están agarrotados. Nada es fácil en equipos como el Barça. Pero si quieres estar aquí tienes que ser capaz de ajustar y superar estas situaciones. Algunos fans apoyan mucho, otros critican mucho, cada uno tiene su opinión y yo mismo tal vez lo haría si estuviera en su posición. Pero el equipo tiene que saber superar eso», explicó en la rueda de prensa anterior al partido de mañana ante el Unics Kazan.