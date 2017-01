El Barcelona pierde a Oleson durante cinco semanas

Dice el refrán que a perro flaco todo son pulgas y el dicho podría aplicárselo perfectamente el Barcelona de Giorgios Bartzokas, que esta temporada no gana para disgustos. Si el último capítulo se había cerrado con la rescisión de contrato de Joey Dorsey por criticar a los servicios médicos del club, ahora el capítulo de desgracias se ha reabierto en forma de una nueva lesión. Brad Oleson estará las próximas cinco semanas en el dique seco y su baja se une a la de Stratos Perperoglou, que lleva de baja desde finales de diciembre por una lesión en el gemelo interno de la pierna izquierda.

El escolta se ha sometido a una serie de pruebas médicas que han confirmado que padece una lesión en el tobillo derecho. Oleson tiene un esguince en la sindesmosis, que es la articulación que une los ligamentos entre la tibia y el peroné.

Bartzokas se queda sin el escolta para los dos partidos que afronta esta próxima semana el Barcelona en la Euroliga, el martes ante el Panathinaikos y el viernes frente al Baskonia. Pero tampoco llegará a tiempo para disputar la Copa del Rey que se juega entre el 16 y el 19 de febrero.

Sin duda es un varapalo para un equipo que no acaba de encontrar la tranquilidad. Aunque en la Liga su trayectoria está siendo buena, en la Euroliga están a dos triunfos del corte que permite la disputa de los play off. Tras una primera vuelta disputada, los azulgranas no pueden permitirse más errores si quieren disputar los cuartos de final del torneo europeo.

Oleson se lesionó este pasado jueves durante el partido que el Barça disputó contra el Efes turco.