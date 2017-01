El Barcelona abre expediente a Dorsey por criticar al servicio médico

Si el Barcelona de Luis Enrique vive instalado estas últimas fechas en la polémica, con las declaraciones de Pere Gratacós y su posterior destitución, el de Giorgios Bartzokas va por el mismo camino. A los malos resultados del equipo azulgrana en la Euroliga se le añade ahora una cuestión extradeportiva después de que el pívot Joey Dorsey, cuestionado por sus planas actuaciones, haya estallado criticando a los servicios médicos y el club haya decidido abrirle un expediente disciplinario.

Después de las numerosas críticas que ha recibido por estar lejos del rendimiento que se esperaba de él, el americano se sirvió de las redes sociales para manifestar su postura y defenderse de las críticas: «Dejadme aclarar las cosas. El año pasado me torcí el tobillo en los play off de la Euroliga contra Lokomotiv. El doctor del equipo me dijo que solo era un esguince así que me empujaron a volver e intentar jugar. No me dijeron hasta que ya era demasiado tarde que tenía un edema causando entumecimiento en el pie y que mi temporada había terminado».

La acusación era directa y el club no ha podido dejarla pasar por alto, al margen de la investigación interna que puedan realizar a partir de ahora. El expediente disciplinario estaba cantado.

Dorsey trató de justificar su pobre rendimiento al asegurar: «estoy tratando de jugar lesionado y no puedo jugar al máximo de mis posibilidades. Sí, a veces durante la temporada he estado dispuesto a irme de un partido porque la lesión me estaba afectando a mi juego y a mi mente». Precisamente, esta situación pudo apreciarse este pasado jueves durante el partido ante Olympiacos. El propio jugador se reprobaba con ostensibles gestos algunos errores infantiles bajo aros, aunque en líneas generales estuvo bien en el rebote.

«No me di por vencido porque el equipo no me dejó sentarme hasta que estuviera sano y de regreso a ser el ‘Todopoderoso Dorsey’. Digo esto para agradecer a mis seguidores sus mensajes para mantener mi espíritu alto, sin vuestras palabras quizá me hubiera rendido pero he estado trabajando a tope día y noche para ayudar a este equipo a ser aspirante de nuevo. El 'Todopoderoso Dorsey' está en camino», aseguró el pívot.

La decisión del club abre un interrogante sobre cuál será la reacción del jugador, aunque parece claro que su salida está más que cantada. Incluso su entrenador le cuestionó públicamente por su rendimiento: «Joey debe jugar mucho mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora, esa es la verdad. No quiero criticar en público a ningún jugador, lo que les digo se queda en el vestuario. Debo respaldar a cualquier jugador, es mi filosofía. Intentamos recuperarle a nivel mental, táctico y físico, tiene potencial y es mucho mejor jugador de lo que muestra ahora. Debemos ayudarle, y no quiero criticar a ningún jugador». Estas declaraciones junto a las críticas acumuladas hasta ahora provocaron la explosión de Dorsey contra los médicos para justificar su rendimiento.