Baloncesto El Barça valora fichar para suplir la baja de Séraphin El francés será sometido este viernes a una artroscopia para solucionar sus problemas en la rodilla

SERGI FONT

La confirmación de que Kevin Séraphin pasará este próximo viernes por el quirófano para solucionar su lesión ha provocado que el Barcelona valore la posibilidad de fichar un refuerzo que supla la ausencia del francés, aunque hasta que no se sepa el tiempo estimado de baja no se tomará una decisión definitiva. Hay que recordar que Séraphin sufrió un esguince en su rodilla derecha el pasado 4 de enero, del que trataba de recuperarse con un proceso de recuperación conservador que no ha dado el resultado esperado. Finalmente se ha optado por una artroscopia para tratar de poner punto y final a su problema, que le ha impedido disputar hasta el momento los últimos 26 partidos.

«El viernes, después de la operación sabemos el alcance de la lesión y después decidiremos tras saber el tiempo de recuperación», desveló Svetislav Pesic antes de viajar a Estambul, donde deberán medirse al Anadolu Efes en el penúltimo partido de la fase regular de la Euroliga. «Es mejor esperar al viernes, ver la situación y hablaremos para ver si hay un jugador en el mercado que pueda ayudar al equipo. Los médicos tomaron ayer la decisión y eso para mí es también una decisión nueva», expuso el preparador azulgrana. Pesic reconoció que «no hay discusión sobre que él puede ayudar al equipo, pero de momento no está y tenemos que jugar sin el. Llevamos bastante tiempo sin él y hay otros jugadores que pueden mostrar su calidad, pero si esto se alarga, vamos a ver. No lloramos». En cualquier caso, el Barcelona ya está trabajando por si tuviera que realizar alguna incorporación. Las plantillas de los equipos que no seguirán adelante en la Euroliga son las que se están valorando para comprobar si hay algún descarte asequible.

No será la única baja que Pesic tenga ante el Anadolu Efes. Vezenkov y Rakim Sanders siguen sin recuperarse de sus respectivas lesiones. Adam Hanga, en cambio, si que se desplazará a Estambul, después de tres semanas sin jugar. «Hanga ya ha entrenado y mañana tiene una oportunidad para encontrar su ritmo. Tomic está muy cansado, después de la gripe estomacal. Tenemos que pensar en él, está en buena forma, pero se debe mantener en los próximos días», explicó el entrenador del Barcelona. Pesic espera regresar con una victoria ante el colista de la Euroliga, que solo ha conseguido seis victorias en los 28 partidos disputados de la fase regular. El técnico, cuyo equipo no está mucho mejor en la tabla (es penúltimo con nueve victorias), espera que el partido le sirva para preparar los duelos complicados que tendrá la Liga Endesa.

«Un partido en Estambul siempre es interesante. Jugamos fuera y para nosotros siempre es importante para la ACB, donde jugaremos muchos partidos fuera de casa. Nos tenemos que adaptar a jugar fuera de casa, es otra situación y este partido contra Efes es importante», explicó. Y ha añadido, refiriéndose a la Liga nacional: «Para jugar los playoff con el nivel que necesita el Barcelona se necesita acabar en una buena posición antes de los playoff y eso es un objetivo lejano. Y lo es porque tenemos cinco partidos muy difíciles fuera contra Málaga, Valencia, Gran Canaria, Tenerife y Fuenlabrada y pensamos que los dos partidos de Euroliga que nos quedan pueden ayudarnos en los partidos de Liga Endesa».