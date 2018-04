Baloncesto - Euroliga El Barça se despide hoy de la Euroliga en el regreso de Bartzokas al Palau Los azulgranas cierran una pésima fase regular en la que siempre han estado en los últimos puestos de la tabla

El Barcelona cerrará esta noche (Palau Blaugrana, 21:00 horas) una decepcionante fase regular en la que no ha estado a la altura de los objetivos marcados. El equipo de Pesic, que acabará en las plazas más bajas de la clasificación, tratará de dar una buena imagen ante el Khimki de Georgios Bartzokas, que ya ha sellado su clasificación, aunque se juega mejorar la octava posición que ahora ocupa. El técnico griego, relevado de sus funciones a finales de la pasada temporada, regresa a un Palau en el que acabó pitado. El inicio de la presente campaña demostró que el griego no era la causa de los malos resultados del equipo, ya que con la llegada de Sito Alonso no se solucionaron. El Barça pondrá fin a un infierno, que es lo que ha supuesto la Euroliga, donde hasta el momento solo ha sido capaz de lograr diez victorias y ha sido derrotado en 19 ocasiones. No obstante, Pesic quiere acabar la participación con buen sabor de boca en «una temporada en la que el equipo no ha competido en la Euroliga al nivel de lo que representa el Barça».

La lesión de Seraphin y el hecho que el pívot ya no pueda jugar en lo que resta de temporada tras ser intervenido de la rodilla, deja el partido de esta noche en segundo plano. En el Barcelona están más preocupados por buscar un relevo de garantías que de ganar al Khimki en un partido que no sirve para nada. «Acabar la temporada solo con Pierre Oriola y Ante Tomic es un riesgo», avisa Pesic, que también está pendiente de la evolución de la lesión en el hombro derecho de Rakim Sanders. «Sanders está mejorando, pero aun siente dolor. Podemos vivir sin él en situaciones de perímetro, pero su capacidad atlética también marca la diferencia», apuntó el preparador azulgrana.

Si para el Barcelona el partido de esta noche no entraña ningún tipo de emoción, en Vitoria estarán muy pendientes de lo que suceda en el Palau Blaugrana, ya que podría determinar la posición final de Baskonia. en el playoff. Los de Pedro Martínez reciben al colista Anadolu estando empatados en la tabla con el Khimki. «Es un equipo muy atlético que corre muy bien en transición», comentó Pesic sobre el conjunto ruso. El técnico añadió: «El partido es decisivo para ellos que lógicamente no quieren enfrentarse en el playoff al CSKA o el Fenerbahçe, los primeros de la clasificación».

Bartzokas, motivado

Bartzokas, por su parte, aseguró que su intención es ir a Barcelona a por el partido a pesar de los problemas físicos que tienen varios de sus jugadores. «Ahora mismo tenemos seis jugadores con problemas físicos, tres de ellos no van a jugar y los otros tres son duda. No es una situación normal para nosotros, pero vamos a intentar ganar en Barcelona, a vamos a ver qué pasa con los otros equipos para ver cuál es nuestra posición final», ha explicado el técnico griego. El entrenador del Khimki ha elogiado a su exequipo: «El Barça tiene jugadores de mucho talento, eso está claro, y han demostrado que sin presión pueden anotar y crear juego. Necesitamos jugar nuestro partido, con buena defensa, porque si les dejas jugar fácil te pueden meter muchos puntos. Buena defensa y concentración. Vamos a intentarlo, a pesar de las circunstancias».