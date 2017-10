BAloncesto-Euroliga El Barça confía en el Palau para recuperar su racha ante Zalgiris Uno de los alicientes es el regreso de Sarunas Jasikevicius, que estuvo cerca de sustitui a Bartzokas en el banquillo culé

SERGI FONT

El Barça Lassa tratará de hacer bueno el Palau Blaugrana para recuperar su imagen y sus buenos resultados esta noche. El escenario no puede ser mejor, la Euroliga, donde presenta un balance de una victoria y una derrota. El rival, el Zalgiris de Sarunas Jasikevicius, que regresa a la Ciudad Condal tras un verano en el que sonó como sustituto de Georgios Bartzokas. Sito Alonso no podrá contar aún con Sanders ni con Claver pero necesita una victoria en una complicada semana en el que afrontará tres encuentros. Al del Zalgiris de hoy le seguirán el del AX Exchange Armani Milan a domicilio el jueves y el del UCAM Murcia el domingo, también en casa. Por este motivo, el Barcelona debe encontrar en el Palau un fortín que le permita recuperarse y más teniendo en cuenta que las victorias fuera de casa son complicadas en una Euroliga muy exigente, por lo que ganar en feudo propio es prácticamente obligatorio para meterse en los cuartos de final.

El Zalgiris llega con el mismo balance que los azulgranas y con la desventaja moral de saber que solo han sido capaces de llevarse la victoria en tres de sus 22 visitas a los catalanes. El renovado equipo lituano mantiene a tres de sus pilares de la pasada temporada: el interior Jankunas, el alero Ulanovas y el base Pangos. A ellos hay que sumar el buen juego ofrecido por dos de sus fichajes: Aaron White (13 puntos y 6.5 rebotes) y Brandon Davies (18 puntos y 7 rebotes).

«Hemos bajado un poco las cosas básicas que mejor hacemos. Incluso yendo ganando nuestra sensación no era la que nosotros queremos para competir bien fuera de casa. Lo importante es reconocer las cosas que son básicas para la estructura de nuestro equipo y que cuando no las tengamos saber por qué», explicó Sito Alonso, que no cree que empezar el partido bien sea determinante. Para el entrenador es más importante la capacidad de reacción del equipo: «También hemos empezado mal otros partidos, como el de Baskonia. Pero entonces el equipo tuvo esa reacción. Un inicio bueno o malo no tiene que condicionar lo que tiene que pasar después, debemos tener una línea de intensidad continua. No estamos contentos ni con nuestro inicio ni con el último cuarto del partido contra el Estudiantes. La relajación mental no puede pasar en nuestro equipo».

La diferencia entre la imagen que el equipo está ofreciendo en casa y fuera no es un aspecto que preocupe en exceso a Alonso: «Tengo una mentalidad en ese aspecto muy diferente a lo normal. No pienso que siempre estaremos bien en casa y peor fuera. Lo que me importa a mí es que el trabajo del equipo sea lo más parecido siempre en cualquier circunstancia. Vamos a tener que trabajar, sufrir y pelear para construir esa mentalidad que queremos. Vamos a trabajar para ser el mejor equipo posible y tardaremos tres días, cinco, un mes...». La admiración por el Zalgiris y por Jasikevicius también fueron una constante: «Jasikevicius hace un juego muy similar al que hacía Xavi Pascual, tiene muchos conceptos que adquirió de él. Es un equipo organizado, que busca situaciones para sus mejores jugadores, un equipo serio. El año pasado hizo un Euroliga muy buena, acabó décimo segundo y luchó hasta el final por meterse entre los ocho primeros».

Jasikevicius y la situación en Cataluña

Por otro lado hay que destacar unas palabras de Jasikevicius a su llegada a la Ciudad Condal. El ex azulgrana recuerda con cariño su etapa en el club culé y no es ajeno a la situación y al clima que se está viviendo en Cataluña. Por este motivo , no dudó en pronunciarse sobre el conflicto político y social que sacude estos días a la sociedad catalana tras la celebración del referéndum considerado ilegal y las consecuencias que de él se han derivado. «Creo que el pueblo catalán ya ha decidido su dirección. Ahora, para mí, la clave es intentar llegar a un acuerdo, de manera pacífica y sin violencia, sobre todo para la gente de aquí y para obtener la mejor situación posible. Creo que está bastante claro lo que quiere la gente de Cataluña», explicó ante los micrófonos de TV3.