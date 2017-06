Asaltan al hermano menor de Nicolás Laprovittola en su casa

El hermano menor del baloncestista argentino Nicolás Laprovittola, jugador del Baskonia español, fue secuestrado hoy en la provincia de Buenos Aires por individuos que luego asaltaron su casa, informó hoy la madre y diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer.

«Mi hijo venía manejando mi auto, le cruzan adelante un 'Audi' blanco, se suben al auto de él y se lo llevan. Lo pasean durante 20 minutos y estuvieron media hora llamando para pedir un rescate. Teníamos los teléfonos apagados», contó a la prensa la diputada del izquierdista Generación para un Encuentro Nacional.

Seguidamente, relató que dieron «vuelta con él», lo amenazaron y lo llevaron a la casa familiar, ubicada en Castelar, en el oeste del cinturón urbano de la capital argentina.

«Yo no estaba muy dormida y por lo tanto detecté inmediatamente el ingreso de él, que me pareció raro porque no escuché que la puerta esté cerrada y que no pusiera la alarma. Inmediatamente lo vi arriba, le estaban encañonando con un revólver la cabeza», señaló.

La diputada agregó que los asaltantes entraron primero a la habitación del hermano del base del Baskonia. «Porque le habían pedido plata (dinero), y le dio plata que él tenía», añadió.

«Entraron inmediatamente a mi habitación, nosotros (con su marido) nos levantamos. Permanentemente le apuntaban a él (su hijo), que le iban a matar, que le diéramos plata. Preguntaba si había armas, y yo le di la plata que tenía y mi marido también. Nos hicieron tirar al piso (suelo)», recordó la legisladora.

Stolbizer, legisladora por el opositor Partido GEN, indicó que vio cómo se llevaban «zapatillas de los chicos» y una caja en la que ella guardaba relojes y otros enseres, antes de que los delincuentes se fueran, soltaran a su hijo y les dejaran «tirados» en el piso.

«Se fueron en el auto de ellos y el 'Chevrolet' de mi marido. Llamamos a la policía y a los localizadores de los vehículos. Los rastrearon con el sistema satelital y aparecieron rápidamente y después llegó la policía», concluyó la diputada.

Nicolás Laprovittola surgió en Lanús, donde Stolbizer solía acudir a verlo jugar, y luego pasó por el Flamengo, el Lietuvos Rytas, el Estudiantes y los Spurs de San Antonio, donde disputó unos pocos partidos antes de pasar al Baskonia.