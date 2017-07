El anuncio en pleno parón estival que se ha hecho viral

La Euroliga está de vacaciones. Los jugadores y técnicos descansan después de una durísima temporada cargada de partidos y antes de que el balón vuelva a botar en las pistas. O no.

La máxima competición continental ha lanzado un divertido anuncio a través de sus redes sociales en el que algunos de los técnicos más importantes del continente luchan contra sus ganas de pensar solo en el baloncesto, incluso en vacaciones.

Están Obradovic, Itoudis o Jasikevicius, que lo pasan realmente mal intentando desconectar de su pasión...

Basketball masterminds are always ON... even on holidays!! [ft Z. Obradovic, @ItoudisD, @andreatrinkieri, S. Jasikevicius]#GameON 😎😎 pic.twitter.com/ciSS7hP8gV