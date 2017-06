El anillo perdido de Calderón

Viendo el otro día las Finales de la NBA no pude por menos que acordarme de José Manuel Calderón. Me imaginé al extremeño levantando su primer título junto a Durant y Curry, celebrnado un éxito que se merece sin duda después de una carrera brillante en la NBA. De no haberse lesionado Durant aquella noche de febrero, Calderón sería también campeón de la NBA. Su fichaje por los Warriors era un hecho y su presencia en el equipo no habría hecho más que mejorarlo.

