Sporting-Atlético Simeone: «Nunca he ido por detrás con Torres» El técnico suaviza el mensaje respecto al delantero y asegura que «es y será por siempre un icono del club»

José Carlos Carabias

La semana viene marcada para el Atlético por el segundo adiós de Fernando Torres, asunto central en las horas previas al partido de este jueves en la Europa League que puede elevar al equipo a las semifinales. «Seguro que el mejor momento de Fernando está por llegar», vaticina Gabi, portavoz del equipo en Lisboa. «Torres ha sido, es y será un icono del club, más allá de si gana o no títulos», redondeó Simeone, suave en el mensaje.

No se detectó aspereza alguna en la rueda de prensa previa al encuentro, en la que Fernando Torres se convirtió en pieza angular. «He sido bastante claro con Fernando, teniendo en cuenta las necesidades del equipo y que mis decisiones han ido acompañadas por el lugar que ocupo. Siento admiración por Fernando, nos une la ambición de ganar, y no va a cambiar nada».

Y más del asunto, inevitable en la tarde portuguesa. «No me arrepiento de nada, me siento muy tranquilo, porque siempre he intentado llevar al club a lo mejor, tengo una responsabilidad. De lo que sí me siento responsable es de que Torres volvió al equipo. Yo busqué esa vuelta», dijo Simeone.

Y una más. «Desde el error que comporta mi posición, con Torres nunca fui por detrás, fui contundente y transparente con él más allá de los errores que pude cometer».

También habló del partido, claro, y de una competición que fue su estreno como ganador, en 2012. «Es un torneo muy importante. Al quedar fuera de la Champions supimos afrontar la realidad de la mejor manera. Tenemos ilusión, entusiasmo y queremos competir».