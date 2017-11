Levante-Atlético Simeone: «El equipo viene creciendo» «Estamos frescos porque jugamos mejor y los delanteros están más tranquilos y leen cómo hacer daño», afirma el técnico

EP

26/11/2017 15:36h Actualizado: 26/11/2017 15:54h

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró contento por comprobar la línea ascendente de su equipo en la victoria (0-5) este sábado ante el Levante, «jugando mejor» con «tranquilidad» para seguir dando pasos adelante, tras la jornada 13 de la Liga.

«Estamos más frescos porque estamos jugando mejor. Más sociedades ofensivas, más tranquilos los delanteros, leyendo bien por dónde hacer daño y eso nos genera el partido bueno como el de la Roma y hoy de inicio», indicó el técnico rojiblanco.

Simeone valoró las decisiones en el once ofensivo siempre criticables, pero con un único culpable. «Al final el que pierde soy yo. Me critican si pongo a Torres o a Gameiro y lo hacen mal, pero si lo hacen bien es normal. Es la parte que tengo que resolver, el grupo está empujando y eso me gusta y me entusiasma», afirmó.

«La actuación del equipo fue muy buena. El equipo viene creciendo desde hace un par de partidos viene mejorando. No pensamos dónde jugamos sino en tener la misma línea de intensidad y ganas de ganar. Hay que vivir el día a día y no pensar tanto», añadió.

Además, destacó el mérito de su equipo, más allá de los claros errores de la defensa granota. «El partido lo salimos a buscar. El equipo hizo un partido importante y es más mérito del equipo que gana que del que le toca perder», afirmó. «Tranquilidad, a seguir mejorando. Tenemos el partido del Elche entre semana y que esto sirva para potenciar al grupo. El trabajo del grupo fue fenomenal y eso nos sirva», finalizó.