Antoine Griezmann: «He decido quedarme en el Atlético»

Actualizado: 14/06/2018 22:26h

Actualizar

Se acaba el show. Antoine Griezmann comunica en un programa de televisión que se queda en el Atlético de Madrid. Gran noticia para el equipo rojiblanco. El francés, otra cosa no, pero ha sabido cómo acaparar la atención en torno a su decisión. El titular: «He decidido quedarme». Sueña con la Champions. ¿Será 2019 el año? Recordamos que se celebrará en el Wanda Metropolitano. ¡Esto ha sido todo!

Antoine Griezmann fija su vista en la Supercopa de Europa. El francés será el estandarte del equipo frente al Real Madrid. Simeone contará otro año más con su estrella.

«HE DECIDIDO QUEDARME». Antoine Griezmann camina una noche en el solitario Wanda Metropolitano. El francés seguirá como rojiblanco.

Antoine Griezmann confirma que se queda en el Atlético de Madrid. Cuenta que recibió un mensaje de un amigo en el que le decía el proyecto del Atlético de Madrid.

«ME QUIERO QUEDAR»

«Recibí un mensaje con el proyecto que quieren hacer. Es increíble. Los jugadores que quieren traer. Están haciendo un montón de esfuerzos para traer a jugadores Top».

«Imagino que duele mi silencio. Me molesta no tomar una decisión. No sé qué necesito para tenerlo claro». Antoine Griezmann no tenía la decisión tomada tras la final de la Europa League.

Antoine Griezmann relata que la visita de Simeone le sorprendió. «Estaba caliente», reconoce.

«Me fui muy afectado», cuenta Griezmann. «Lo entiendo, la gente cree que ya he firmado por lo que dice la prensa».

«Griezmann quédate». Imágenes ahora de la celebración en Neptuno. Acto seguido, los pitos del último partido. Luces y sombras. Cal y arena. El yin y el yang.

El documental recuerda ahora la final de la Europa League. Antoine Griezmann fue nobrado MVP del partido. Turno de Simeone, halangando a su jugador tras el encuentro. «Hay situaciones que lo pueden acercar a seguir con nosotros».

14 de mayo: Antoine Griezmann juega con una pelota del Atlético en su casa. «En el club se piensan que lo tengo todo hecho. Creen que lo tengo todo firmado (con el Barcelona). Pero no es así». El francés más sincero: «Puedo irme con un título... O podemos ganar la Europa League y vamos a por la Champions».

Partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. La afición de Griezmann sufre en el palco como miles de rojiblancos. Un gol de Diego Costa dio el pase a la final de la Europa League. Aquella noche pudo ser definitiva para tomar la decisión.

El documental se desplaza al Wanda Metropolitano. Decenas de personas con la camiseta de Griezmann acudían cada partido a animar al equipo. Imágenes de dentro del vestuario. El estadio rojiblanco ha sido el feudo del jugador esta temporada. ¿Lo será la siguiente?

La familia de Griezmann sentada en la meas debate sobre la decisión. «Es la diferencia entre ser una estrella o no»; «Puedes ganar títulos en los dos clubes», etc.

¡Los caballos de Griezmann! En las últimas semanas se le había visto muy metido en el mundo de las carreras de caballos.

El documental trascurre en la casa de Antoine Griezmann. Allí aparece con su familia: Theo Griezmann, su hermano, su hija, su mujer, sus padres... El hermano ha lanzado unos cuantos guiños al Atlético estos días.

Recordamos que LeBron James ya montó algo parecido para anunciar su decisión hace unos años. Por aquel entonces, el jugador concedió una entrevista donde repasó su trayectoria para, en el minuto final, comunicar que se iba a Miami. Las semejanzas están clara. ¿Antoine LeBron Griezmann?

Antoine Griezmann contaba entonces con una oferta del Barcelona. Messi, Luis Suárez, Coutinho... Del otro lado, el Atlético de Madrid. ¿Qué decidirá? Lo que parece claro es que la decisión no la tenía tomada.

La mujer es clara: «Allí serás uno más».

«Quiero ganar la Champions. Parece que es mala suerte, pero nos falta algo». Antoine Griezmann reconoce que exige más al Atlético de Madrid. «Si traen jugadores...». El francés lo tiene claro: «Si la ganas aquí (el Atlético) entras en la historia».

Una llamada de su hermana le cuenta a Griezmann que el Barcelona le pagaría menos que el Atlético. Sentado en la cama, el francés permanece pensativo. La situación es algo rara, a decir verdad. Están contando cómo fueron las negociaciones con el Barcelona. Fútbol moderno.

Antoine Griezmann llegó al Atlético de Madrid de la mano del Cholo Simeone. Reconoce que el técnico argentino le apoyó mucho y le intentó convencer para que siguiera. «Van a venir jugadores importantes», le dijo. Antoine Griezmann asegura que tenía dudas y que no sabía que decirle a Simeone: «No sé qué haré».

«¿Has llorado este año por el fútbol». Antoine Griezmann reconoce sus malos momentos a final de 2017. Sus familiares le apoyaban, pero reconcoe que lo pasó muy mal. «Me quedaba a entrenar. En los entrenamientos metía los goles, pero en los partidos no».

«Antoine debe decidir si renovar con el Atlético o fichar por el Barcelona». Este letrero aparece en pantalla. Al mismo tiempo se ven imágenes de su vida diaria.

¡Comienza el documental! Al más puro estilo LeBron James, Griezmann anunciará su futuro en un programa de televisión. El contenido, por cierto, está producido por una empresa de Gerard Piqué.

¡Buenas noches! Bienvenidos al directo del programa 'La Decisión' del canal #0 de Movistar. Antoine Griezmann comunicará en este documental si seguirá en el Atlético de Madrid o se irá al Barcelona. ¡Sigue con nosotros el programa y entérate de las palabras del francés!