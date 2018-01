Atlético de Madrid La penitencia de Vitolo El duelo en Copa contra el Sevilla anticipa la presencia del centrocampista como atlético en el Pizjuán, donde ya fue recibido con hostilidad cuando jugó con Las Palmas

J. A. M.

13/01/2018 08:17h Actualizado: 13/01/2018 08:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Víctor Machín «Vitolo» jugará su primer partido con el Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán antes de lo previsto porque el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, celebrado este viernes, emparejó a su equipo con el Sevilla. Un duelo de muchos grados en las últimas temporadas y que en esta ocasión aumentará su temperatura por el regreso del canario a su anterior casa, a la que volverá después de la «espantada» protagonizada el pasado verano al fichar por el conjunto de Simeone abonando su cláusula de rescisión.

El centrocampista abandonó la disciplina del Sevilla el pasado mes de julio para recalar en la UD Las Palmas como paso previo a su llegada, en enero, al Atlético de Madrid, al que no se pudo incorporar antes por la sanción de la FIFA que arrastraban los rojiblancos. Una salida que la aficionados del Sánchez Pizjuán tildaron de «traición» porque el centrocampista internacional, que tenía apalabrado ampliar su contrato, se acogió a la cláusula de rescisión para poder firmar por los madrileños, maniobra que ahora está en los tribunales. En noviembre de 2017, el Sevilla presentó una denuncia reclamando a su exfutbolista diez millones de euros, la diferencia entre la cantidad que figuraba en su antigua cláusula (38 millones de euros) y la acordada para su nuevo contrato.

[Costa y Viloto, estrellas al estilo Simeone]

«Me dio mucha pena irme de allí como me fui por los compañeros y la afición, que me querían mucho. Al final, intenté hacerlo bien como lo habían hecho jugadores como Iborra o Coke... Pero alguien no quería que saliera de la mejor manera y a pesar de que la afición del Sevilla ahora no me quiera, siempre les agradeceré todo el cariño que me dieron son una gran afición», se defendió el futbolista en el periódico La Provincia antes de incorporarse al Atlético, un equipo al que ha llegado para aportar desborde, último pase y goles. Con su fichaje, Simeone ha ganado alternativas y variantes sobre el césped y también centímetros para las jugadas de estrategia.

Clemente Villaverde, gerente del Atlético, evitó hablar sobre la vuelta de Vitolo al Sánchez Pizjuán al ser preguntado tras el sorteo: «No alimentamos ninguna cosa que no sea la del propio partido». Pero el centrocampista, que el martes celebró su primer gol como rojiblanco en el duelo de octavos ante el Lérida, sabe lo que le espera en el Sánchez Pizjuán en la vuelta de la eliminatoria (24 o 25 de enero) porque ya pisó ese estadio como jugador de Las Palmas en la quinta jornada de Liga. Un escenario donde fue recibido con «hostilidad» y que esta campaña tendrá que visitar en tres ocasiones porque los madrileños regresarán allí a finales de febrero para afrontar su partido correspondiente a la jornada 25.

La eliminatoria de cuartos entre Leganés y Real Madrid (jueves 18) provocó una modificación de horarios de dos partidos de la jornada 20 de Liga. El Atlético-Gerona se adelantó al sábado 20 (16.15 horas), mientras que el RealMadrid-Deportivo se retrasó al domingo 21 (16.15 horas).