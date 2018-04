Atlético Fernando Torres no encontró la continuidad con Simeone El deseo del delantero, que dejará el club a final de temporada, es ganar la Europa League con el Atlético, con el que nunca ha celebrado un título

Fernando Torres, icono de la afición rojiblanca, ha anunciado este lunes su marcha del Atlético de Madrid al final de la presente temporada. Una decisión que trunca su deseo de retirarse en su club, pero que no ha pillado de sorpresa a la hinchada colchonera después de que Diego Simeone respondiera en febrero con «no» contundente cuando fue preguntado en una rueda de prensa por si haría todo lo posible para que el delantero siguiera el próximo curso. El atacante, que regresó al club en enero de 2015, no ha tenido la continuidad que deseaba con el técnico argentino. Ahora, su gran ilusión es poder conquistar la Europa League con su equipo, con el que nunca ha levantado un título.

El 4 de enero de 2015, el día de su presentación oficial, más de 45.000 personas acudieron al Vicente Calderón para recibir a Fernando Torres. Casi tanta asistencia como un día de partido porque el del delantero no era un regreso más. El icono de la afición regresaba a la entidad donde se formó como futbolista y se convirtió en una de sus grandes estrellas. Debutó con la primera plantilla rojiblanca en 2001, con 17 años, cuando los colchoneros batallaban en Segunda. Llegó a convertirse en capitán y, en seis temporadas disputó 244 partidos en los que logró 91 goles antes de fichar por el Liverpool.

Desde su vuelta, Fernando Torres ha sentido en cada partido el cariño de la afición, pero el delantero no ha disfrutado de la continuidad que esperaba. A pesar de que siempre le ha puesto como ejemplo a sus compañeros en el vestuario, Diego Simeone no ha terminado de considerar indispensable al delantero, que este domingo vivió desde el banquillo su último derbi. Fernando Torres ha reconocido en el acto en el que ha anunciado su adiós que su relación con el entrenador argentino es «normal, ni buena ni mala» sino «profesional». «Las cosas que hablo con él las hablo de puertas para adentro y no con los medios, no es mi estilo y no lo ha sido nunca», ha añadido.

El técnico afirmó en febrero que la continuidad de Fernando Torres no era para él una prioridad y el delantero ha anunciado este lunes que a final de curso pondrá fin a su segunda etapa en el Atlético. El entorno del futbolista ya dejó ve entonces que aquellas manifestaciones del argentino «dejaban claro» que el futuro del jugador estaba lejos de Madrid. Desde su regreso, el Niño, que con la selección española ha conquistado un Mundial y dos Eurocopas, ha disputado cien partidos de Liga, pero solo 43 en la foto del equipo inicial. En la presente campaña, solo ha sido titular en tres duelos en esta competición, en la que ha firmado 24 tantos desde su regreso, dos de ellos en el actual curso.

Pero el delantero quiere seguir jugando y sabe que con Simeone será complicado. Con la llegada de Diego Costa en el mercado invernal se ha convertido en el cuarto delantero del Atlético de Madrid y su presencia en el césped se ha reducido. En el acto en el que ha anunciado su despedida, Fernando Torres ha explicado que tiene el compromiso del club de que podía estar en el Atlético hasta que lo decidiera, pero que ha decidido terminar su etapa en el Atletico «aceptando la realidad». «Ya veis que el protagonismo que tengo es poco y quizás sea el momento de dejar paso a otros. Tengo ganas y la sensación de que puedo jugar, de que puedo hacerlo bien, que puedo seguir haciéndolo, quizá hoy no lo estoy consiguiendo en el Atlético, es uno de los motivos que me lleva a tomar esta decisión», ha asegurado.

«Siempre he dicho que no voy a participar una división Simeone-Torres porque no tiene sentido y divide. En el Atlético hemos conseguido objetivos cuando hemos estado juntos, somos poquitos y no puede haber fisuras, lo que se hable para crear fisuras es perjudicial para el equipo. Las cosas que hablo con él las hablo de puertas para adentro y no con los medios, no es mi estilo y no lo ha sido nunca».