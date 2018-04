Atlético de Madrid Torres: «Pronto volveré a mi asiento, a vuestro lado, a ver a mi Atleti» Poco después de anunciar su despedida del Atlético al final de esta temporada, el delantero ha querido dejar un mensaje a la afición

Pocos minutos después de anunciar su despedida del Atlético al final de esta temporada, Fernando Torres ha querido compartir un mensaje con los aficionados atléticos a través de sus redes sociales, en los que da a entender que a partir del próximo mes de junio será un hincha más del club donde ha jugado más de diez años: «Pronto volveré a mi asiento, a vuestro lado, donde todo empezó. Y me sentaré a ver a mi Atleti, animando para que gane el partido... aunque en realidad el resultado sea lo de menos».

Pronto volveré a mi asiento, a vuestro lado, donde todo empezó. Y me sentaré a ver a mi Atleti, animando para que gane el partido... aunque en realidad el resultado sea lo de menos. #ForzaAtletipic.twitter.com/qJtYz5Kom2 — Fernando Torres (@Torres) 9 de abril de 2018

Fue la segunda vez a lo largo del día que centró sus pensamientos en los aficionados. Ya durante el acto promocional advirtió que se debía a ellos para desvelar sus planes a estas alturas de la temporada: «Lo hago sobre todo por ellos. Necesitaba explicarles lo que siento, necesitaba decirle a la gente cuál va a ser el futuro, porque sé lo que represento para ellos y lo que ellos representan para mí. Espero que me hagan más llevadero este mes y medio».

Pese a estos mensajes, Torres ha dejado claro durante su comparecencia de esta mañana que su retirada de los terrenos de juego no es inmediata: «Me veo con físico y mentalidad para seguir porque me encuentro bien. Buscaré jugar en otro sitio porque este año he hecho goles, pero veo que eso no me va a llevar a tener más opciones de jugar».

Aún así, tiene claro que cuando ese día llegue, espera regresar de nuevo al que considera su hogar: «Ojalá pueda volver algún día pero en una posición en la que yo pueda aportar más allá de lo deportivo. He jugado en grandes clubes, conozco estructuras bien hechas y aquí hay mucho en lo que mejorar».