Vera Shimanskaya cambia las mazas por los palos

La longevidad deportiva que permite el golf hace que, cuando los atletas se retiran de otras disciplinas, adquieran este juego como principal elemento para mantener la forma física y seguir con el gusanillo de la competición. Sin embargo, no es tan habitual que terminen convirtiéndose en profesionales: el nivel de exigencia que se requiere hoy en día en los distintos circuitos es tal que se plantea como una tarea casi imposible.

Los casos de Roman Serble (campeón olímpico de decathlon) y de Roy Wegerle (futbolista de la Premier), que ahora desarrollan sus carrera en los tours de Chequia y Florida, respectivamente, daban idea de lo complicado de la situación. Y el de Vera Shimanskaya (campeona olímpicia de gimnasia rítmica) no es muy diferente. La rusa ganó el oro por equipos en Sidney 2000, creó su propia academia de gimnasiapara niñas en Moscú y, de casualidad, se topó con el golf en 2005. «Me invitaron a un torneo amateur y era la primera vez que cogía un palo -recuerda-. De repente vi volar la bola lejísimos, gané el premio al golpe más largo y también el concurso de minigolf. Me dijeron que tendría que decicarme a esto y me lo temé muy en serio». Tanto que, en poco más de una década, ya recorre el mundo con sus nuevas herramientas: dejó los aros, cintas, pelotas y mazas para centrarse en palos y bolitas de golf.

Esta semana Vera ha participado en el Augas Santas Ribeira Sacra International Open, torneo valedero para el Letas Tour que se ha celebrado en la localidad lucense de Pantón. Aunque no ha podido superar el corte, ha conseguido su sueño de regresar a España, un país que la tiene encandilada desde hace años. «España me encanta, desde que era gimnasta me gustaba competir aquí. He venido en multitud de ocasiones en el pasado y por eso decidí jugar este torneo en Galicia. Necesitaba sentir de nuevo este calor». Este año, no obstante, no está siendo el mejor de su vida, ya que «estoy viviendo una situación familiar muy complicada -se lamenta-. Mi madre está enferma de cáncer y no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría al golf. La verdad es que tengo la cabeza en otro sitio y no está siendo mi mejor temporada».

No obstante, sí que mantiene la cabeza fría para analizar su trayectora deportiva hasta ahora. «En los Juegos gané el oro, era lo máximo a lo que podía llegar en mi especialidad. Trabajé muy duro y superé una grave lesión el año anterior para clasificarme. En el mundo del golf, por el contrario, podemos decir que soy una principiante. Aquí mis objetivos son otros. Lo que intento es hacerlo lo mejor que pueda para seguir mejorando día a día». De hecho, le está costando más de la cuenta la experiencia y todavía no ha conseguido, después de 23 torneos, jugar un fin de semana completo.

En cuanto a las diferencias que encuentra entre ambos deportes, lo tiene claro: la temperatura. «Es el mismo tipo de trabajo, hay que ser constante y disciplinado, pero mientras que un pabellón es siempre interior con la misma temperatura, en los campos los cambios son constantes. Cada día es una situación diferente. En ese sentido creo que es el deporte más duro que existe». Su corazón, sin embargo, lo tiene dividido, porque reconoce que «estoy enamorada de los dos. Gran parte de mi vida se la he dedicado a la gimnasia y eso no lo podré olvidar nunca, aunque en los últimos años, cuanto más juego al golf, más me engancho a él».

Mientras, en el torneo, la ganadora fue la Emma Goddard (-6), que superó en el desempate a la francesa Salome Zasio. La alicantina Silvia Bañón (-5) repitió su tercer puesto de la semana pasada en Bélgica, confirmando el buen momento de forma que comenzó hace tres semanas al ganar el Santander Tour de Vallrromanes.