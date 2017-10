Atletismo Usain Bolt se toma muy en serio su carrera como futbolista Si tienes un sueño que siempre has querido cumplir, ¿por qué no intentarlo y ver si funciona?

Usain Bolt está convencido de que puede llegar a ser un buen futbolista. Una vez finalizada su carrera en el atletismo, el jamaicano cree incluso que podría llegar a ser internacional con la selección de su país. A sus 31 años, el ganador de ocho medallas olímpicas de oro, acepta el excepticismo de aquellos que creen que no se posible, pero asegura que siempre fue su sueño de la infancia.

«Es una meta personal. No me importa lo que la gente piense. No me voy a mentir a mi mismo, no voy a ser estúpido», declaró al respecto Bolt este fin de semana, en el que acudió al Gran Premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos.

«Si siento que no puedo hacerlo, diré 'sabes qué, olvida esto'. No estoy tratando de avergonzarme a mí mismo. Pero si salgo y siento que puedo hacer esto, lo intentaré. Es un sueño y otro capítulo de mi vida. Si tienes un sueño que siempre has querido cumplir, ¿por qué no intentarlo y ver si funciona?», explicó el jamaicano.

Bolt ha sido invitado a pasar una semana entrenado con el Borussia Dortmund, un club cuyo patrocinador técnico es la marca alemana Puma, la misma que tuvo el hombre más rápido del mundo desde los 15 años y durante su carrera de atleta. Y no piensa desaprovechar la oportunidad.

«Cuando supere mi lesión, en dos semanas, puedo empezar a entrenar otra vez y ponerme en forma. Entonces puedo analizar realmente la situación. Ellos dijeron que la invitación está abierta así que depende de mí, se trata de superar mi lesión y ponerme en forma. Entonces podré hacer las pruebas y comprobar mi nivel», reconoció Bolt.

El jamaicano, aficionado reconocido del Manchester United, esperará para formar una familia a ver «si mi carrera como futbolista va a algún sitio». Pero no es su único plan de futuro: «Quiero trabajar con la IAAF para promover el deporte y mantenerlo en el nivel que lo dejé, pero no siendo entrenador».