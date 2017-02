La última del mago Falcao: cinco «cabritos» consecutivos

Alejado ya de la selección brasileña, Alessandro Rosa Vieira, conocido en el mundo del fútbol sala como Falcao, se prepara ya a fondo para la próxima temporada con su club, el Magnus Futsal de Sorocaba.

El popular jugador de futsal, reconocido incluso por la FIFA en la última gala del premio 'The Best', está afinando su condición física, algo básico en un deportista de su edad (39 años), pero no arrincona lo que le ha hecho famoso en todo el mundo: su magia.

El veterano brasileño, mago también del autobombo y las redes sociales, ha colgado en sus perfiles de Facebook o Instagram un espectacular vídeo en el que ensaya una de sus jugadas favoritas, denominada en su país «cabrito». Y la hace con deslumbrante facilidad hasta en cinco ocasiones consecutivas, mandando siempre el balón a la red, si bien cuenta con cierta «ayuda» de su portero.