Un tropiezo casi mortal de Alex Txikon en el Everest

La aventura más peligrosa del alpinista Alex Txikon estuvo a punto de convertirse en mortal hace unos días, cuando en una de las travesías para equipar el ascenso al Everest tropezó y estuvo a punto de caer en una grieta sin fondo. Un susto mayúsculo que no le impidió seguir su camino hasta el campo 4 (7.950 metros), desde donde se realizará el ataque a la cumbre en los próximos días.

«Nos adentramos en una sección de grietas que no eran peligrosas, pero dio la casualidad de que me colé en una... ¡Menos mal que me quedé encajado con la mochila ya que la grieta no tenía fondo!», reconoce el alpinista en un testimonio que pone los pelos de punta. «Tu cuerpo se encoge, el nerviosismo trata de apoderarse de ti, tu corazón late con mucha más rapidez y tú te ahogas; es lo que sientes», señala Txikon ya de nuevo en el campo base.

El español tropezó en una larga travesía realizada para alcanzar el c4 desde el campo 2. Un camino peligroso, realizado casi en su mayor parte de noche, en el que Txikon encontró su particular ángel de la guarda. «Pemba que venía por detrás me echó un capote. Cuando miré el agujero que había hecho mi cuerpo encontré una grieta muy peligrosa, abovedada y sin fondo... Entonces respiré y traté de concentrarme de nuevo para continuar hacia la rimaya», señala.

Las condiciones en el Himalaya están siendo más complicadas incluso de lo que esperaba Txikon antes de comenzar la expedición. «¡Dónde me estoy metiendo!», apunta el vasco cuando trata de explicar cómo está resultando la aventura.

Ya de nuevo en el campo base, Txikón y sus compañeros tratarán de realizar el ataque a la cumbre en la próxima ventana de buen tiempo, imprescindible para evitar los vientos de más 140 kilómetros hora que ha habido en la cumbre en los últimos días, con los que resulta imposible tratar de alcanzar el sueño.