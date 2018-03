GOLF - ANA Inspiration Tres españolas, a hacer historia en California Ciganda, Muñoz y Recari buscan ser las primeras hispanas en ganar un grande femenino

MIGUEL ÁNGEL BARBERO

El golf profesional tiene una deuda con España. Después de todo lo que los españoles han hecho por el desarrollo de este deporte a nivel internacional, los resultados en las grandes citas no siempre le han hecho justicia. Sobre todo en lo que a la categoría femenina se refiere. Los hombres han ganado ocho majors hasta ahora, pero las mujeres todavía no se han estrenado. Y no es por falta de méritos.

A los cinco grandes de Seve Ballesteros se le sumaron dos de José Mari Olazábal y, el año pasado, otro de Sergio García. Sin embargo, a las féminas siempre les ha faltado un poco de fortuna cuando han estado cerca de lograrlo. Sobre todo en el caso de Marta Figueras-Dotti, que ganó el Open Británico en 1982, antes de que el torneo estuviera considerado un Grand Slam; o en el de Paula Martí, que fue segunda en esta misma prueba veinte años después. La propia Figueras fue tercera en el LPGA Championship de 1988 y, en la época actual, Carlota Ciganda fue cuarta en el ANA Inspiration de 2015.

Por la trayectoria de las golfistas españolas (Martí, Ciganda y, anteriormente Raquel Carriedo, fueron números uno europeas), el premio de un grande se va haciendo necesario. Sobre todo porque este año hay siete jugadoras con tarjeta del Circuito Americano y tienen calidad sobrada para competir al más alto nivel. Las tres que se han clasificado para el primer grande del año, el ANA Inspiration se encuentran entre las 125 primeras del ránking mundial.

La mejor clasificada es Carlota (26ª), que ya suma dos títulos en el LPGA Tour y conoce este campo como la palma de su mano. «Me gusta mucho y disfruto con los retos que plantea -reconoce la navarra- ya que se adapta a mis características y me permite jugar con el viento». Precisamente, las condiciones climáticas son una de las características de este torneo, que se celebra en pleno desierto californiano. El calor y los vientos huracanados son dos factores a tener siempre en cuenta.

Después de una temporada 2017 complicada, Azahara Muñoz (67ª) ha recuperado la sonrisa. «Me siento muy bien, con las lesiones olvidadas y recuperando mi juego poco a poco -comenta la malagueña-; en cuanto algo haga click volveré a ganar de nuevo. Espero que sea esta semana». Esa misma idea tiene Beatriz Recari (125ª), que es la nacional con mejor palmarés (tres victorias americanas) y que también afirma llegar en un gran momento. «Estoy jugando muy bien, con mi técnica y mi cabeza preparadas para lo máximo. Hace ya cinco años de mi último triunfo aquí y ahora quiero volver a ganar de otra manera». El próximo domingo se verá si alguna de las tres cambia la historia para el golf español.