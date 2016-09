Toni Bou: «El problema más grave del trial es que no se pueda practicar en la montaña»

Un rugido suena a las puertas de la redacción de ABC. Huele a gas. A triunfo. Y aparece en escena Toni Bou (Barcelona, 1986) con una sonrisa, esa que le saca el estar montado sobre su inseparable moto. Ni los cerca de 40 grados que achicharran la capital de España impiden que el de Piera se enfunde el mono de trabajo para dejar boquiabiertos a todos los presentes. Botes, saltos, piruetas, escaleras arriba y abajo. Parece que la moto se va a partir. Pero no, está todo controlado. Hace fácil lo difícil. Hasta el manillar le sonríe. Es una amalgama de destreza, equilibrio, técnica y fuerza. Y mucho trabajo. El pasado fin de semana conquistó su vigésimo mundial de trial. Un piloto cuya hegemonía no tiene parangón, a tenor de los diez mundiales «indoor» y otros tantos «outdoor» que reposan en sus vitrinas. Tendrá que agrandarlas, porque no piensa todavía en aparcar su motocicleta.

Lo suyo es una hegemonía en toda regla... ¿Qué sensaciones le ha dejado este vigésimo mundial?

Una sensación increíble. Es un sueño hecho realidad, nunca había pensado en llegar a ganar tantos títulos asi que estoy super contento y muy orgulloso.

Comenzó la temporada con una lesión en el hombro, parecía que por fin alguien le iba a conseguir arrebatar el título aunque fuera por un incidente de este tipo… pero al final ha vuelto a arrasar…

Fue un inicio complicado con la lesión del hombro una semana antes de la primera carrera, se complicaron mucho las cosas. La primera carrera tuve suerte de que hubo un nivel muy bajo y pude estar a un nivel alto en la competición, pero el primer mes fue difícil. A partir de ahí me empecé a recuperar bastante y en la carrera de Andorra ya tenía mejores sensaciones. Comencé a entrenar con un ritmo más alto de carrera y a partir de ahí los resultados fueron muy buenos.

Toni Bou baja las escaleras en ABC - ABC

Veinte campeonatos mundiales de veinte posibles. Parece que usted no tenga rival...

Rival sí que se tiene. El rival siempre es complicado. He ganado muchas carreras por poca diferencia de puntos. Adam Raga es un rival que es muy luchador y siempre planta cara y pone las cosas muy difíciles.

¿Qué le queda por ganar o por hacer en el trial?

Lo de ganar campeonatos ahora los números no hay ni que pensarlos. Estoy muy feliz de lo que he conseguido y lo que me queda es seguir disfrutando de este deporte y seguir mejorando para conseguir lo máximo que se pueda.

¿Cuál es el Mundial que recuerda con más cariño?

El primero. Es una sensación irrepetible es un momento que no puedes volver a repetir en tu vida y me quedo con esas sensaciones.

¿Dónde se siente más cómodo en «indoor» o «outdoor»?

Soy un piloto más de indoor. Me gusta más el pilotaje que es más agresivo que viene de la bici de trial y es realmente donde yo disfruto más.

¿Cómo se prepara un campeón del mundo de trial?

Es un deporte donde practicamos mucho cada día con la moto de trial, unas tres horas. Si no es un fin de semana de carrera también añadimos el gimnasio o la bici. Cada piloto tiene su ritual. En mi caso hago bastante bicicleta y me viene muy bien para coger el cardio para las carreras.

Llama la atención que la montaña, donde pueden reproducir las escenografías de las carreras, está vetada para practicar con las motos.

Es el problema más grave que tiene el trial hoy en día, es muy complicado, sobre todo para los aficionados, porque el trial está prohibido ir a la montaña a practicarlo y eso limita mucho las ventas y la práctica de este deporte. Creo que la solución es hacer unas áreas donde se pueda practicar este deporte y hacer carreras que se conviertan en áreas también y ese es el camino a seguir para poder practicar este deporte en España.

«En el futuro me veo vinculado al mundo del motor, me encanta el mundo del trial, es donde tengo mi familia»

¿Cree que hay relevo generacional para el trial español?

Creo que sí. Jaime Bustos es un piloto que viene con muchísima fuerza, que está en nuestro equipo. Y tiene todo lo que necesita para conseguir tirar hacia adelante y tiene un nivel increíble. Creo que va a ser el relevo, pero no sé cuánto tiempo le costará acabar de llegar.

¿Cúal es el lugar donde más le ha gustado competir?

Andorra, son unas carreras fantásticas, muy duras, donde se compagina seco y mojado es una carrera en altura. Es para mí la carrera más dura del año.

Aún le quedan años por delante pero... ¿sabe ya qué vida llevará después del trial?

Me veo vinculado al mundo del motor, me encanta el mundo del trial, es donde tengo mi familia y la verdad es que en este equipo estoy súper cómodo. Me gusta mucho mi día a día y me gustaría quedarme aquí trabajando y ayudando a pilotos jóvenes.

¿De entrenador, por ejemplo?

De entrenador es una opción. Creo que puedo enseñar mucho y he cogido mucha experiencia en estos años, pero aun me quedan años por competir.

¿Y no le veremos compitiendo en otra modalidad de motos?

Me costaría ya que me encanta lo que hago y lo que más me llena es el día a día. El nivel que he cogido con la moto de trial me hace disfrutar muchísimo de ella. Como aficiones tengo el enduro o el motocross, pero me faltaría nivel para competir. Quizás más a la larga.

¿Y alguna otra afición que desconozcamos?

Me gusta mucho estar con los míos, me encanta salir a la montaña a darme un paso super largo y aparte de eso soy muy futbolero.