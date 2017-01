La eslovena Tina Maze se despojó de los esquís y finalizó a pie la primera manga del eslalon gigante disputado en Maribor para poner, con esa inolvidable imagen, el broche a una laureada carrera que contempla, entre otros, dos títulos olímpicos.

En su última aparición en la Copa del Mundo de esquí alpino, Tina Maze recibió el homenaje que merecía su legendario palmarés.

No en vano, la eslovena se erigió en doble campeona olímpica en los Juegos de Sochi 2014, en los que dominó las pruebas de eslalon gigante y descenso. También ganó cuatro títulos mundiales, repartidos en sus apariciones en los Campeonatos del Mundo de Garmisch-Partenkirchen 2011 (eslalon gigante), Schladming 2013 (supergigante) y Vail-Beaver Creek 2015 (descenso y combinada).

A estos honores añade 26 victorias en la Copa del Mundo, en la que firmó un total de 81 podios. Veinticuatro de ellos se sucedieron en el año 2013, cifra que le permitió establecer un nuevo récord de podios en una misma temporada.

Ese año conquistó asimismo el título de la Copa del Mundo con un botín de 2.414 puntos, con el que mejoró la plusmarca del austríaco Hermann Maier. Maze se llevó igualmente los títulos de supergigante y eslalon gigante, lideró la clasificación de combinada y fue segunda en eslalon y descenso en un memorable 2013.

Después de un parón voluntario que la mantenía alejada de las pistas desde el gigante disputado en la estación francesa de Meribel el 22 de marzo de 2015, en el que pisó el tercer cajón del podio, Tina Maze decidió reaparecer este fin de semana ante su público.

«Será emocionante volver a situarme en la puerta de salida», había advertido horas antes en su perfil de Twitter.

Y la jornada lo fue. Maribor se volcó con la esquiadora eslovena, de 33 años y considerada sin discusión como la mejor deportista de la historia de su país.

Portó el número 34 en su última bajada como profesional e interrumpió el recorrido para homenajear a Andrea Massi, su esposo y entrenador. Ambos se abrazaron mediada la primera manga, marcada por un ambiente absolutamente festivo del que también participó su otro técnico, el italiano Valerio Ghirardi.

Banderas de Eslovenia ondearon en el graderío mientras Tina Maze completaba la prueba. Lo hizo a pie. Con los esquís en alto, sobre una línea roja que marcó la meta y el final de su carrera.

Después, lanzó su máscara al público para cerrar una jornada emotiva en Maribor.

En esa misma estación, Maze disputó su primera prueba de la Copa del Mundo, un lejano 2 de enero de 1999. Allí firmó también su primer podio. Fue segunda en el eslalon gigante disputado el 4 de enero de 2002.

Rockera y reivindicativa

Tina Maze también hizo sus pinitos en la otra pasión de su infancia: la música. La eslovena lanzó en 2012 su primer sencillo, «My way is my decision», en la que se muestra como una mujer fuerte, con ganas de comerse el mundo. Y parece que funciona. El vídeo, colgado en YouTube, superó las 400.000 visitas en solo tres días, un número brutal para la industria del país.

Pero si por algo se hizo famosa la eslovena fue por mostrar su sujetador tras acabar tercera en una prueba de la Copa del Mundo en Cortina d'Ampezzo. Camino del podio, Tina Maze decidió bajarse la cremallera del anorak y mostrar al público parte de sus encantos ocultos bajo el frío.

Tras el pequeño striptease, el sujetador de la esquiadora quedó al descubierto, y en él podía leerse una inscripción: "Not your bussiness" («No es asunto vuestro»). Un mensaje dirigido a la Federación Internacional de Esquí (FIS) cuyo trasfondo es aún más surrealista.

Fue su forma de protestar ante la Federación Internacional de Esquí (FIS), que precisamente había cuestionado la legalidad de su ropa interior al considerarla «demasiado aerodinámica».