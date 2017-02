Tiger Woods sigue con su calvario de lesiones

Hay veces que no basta con desear una cosa para conseguirla. Ni aunque se sea una estrella del deporte mundial como Tiger Woods. El exnúmero uno mundial se mantuvo alejado de los campos de golf durante quince meses entre 2015 y 2016 con la idea de regresar plenamente recuperado en la presente temporada. Después de un ensayo en su torneo amistoso de diciembre pasado, el californiano se vio con las fuerzas necesarias para planear un comienzo de 2017 muy ambicioso, con seis torneos en ocho semanas para llegar a tope al Masters de Augusta, en abril.

Sin embargo, la cruda realidad de sus tres operaciones de espalda y cuatro de rodilla se ha hecho patente a las primeras de cambio. En San Diego no pasó el corte y, después de cruzar el Pacífico, se presentó en Dubái bastante dolorido. Tanto, que después de la primera jornada se tuvo que retirar por problemas lumbares. La consecuencia del esfuerzo es que los doctores le han aconsejado no jugar en Los Ángeles ni en Palm Beach, lo que dará al traste con toda su preparación. «No es lo que había planeado en absoluto -reconoció- pero me lo han recomendado para centrarme en mi recuperación y no forzar la espalda».

Su meta es llegar a Augusta «con la mejor actitud anímica, mental y física posible», que deberá adquirir a toda marcha en el Valspar o en Bay Hill de marzo.

Por su parte, Chema Olazábal vivió de mejor manera su vuelta a la actividad. También él ha estado batallando con las lesiones durante dos años y ayer debutó con éxito en el Champions Tour. Lo de menos es el resultado (-1); lo de más, que se volvió a sentir jugador en activo en Florida.