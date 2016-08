Teresa Perales: «Michael Phelps me lo ha puesto bastante difícil»

La nadadora Teresa Perales aseguró este miércoles que van con muchas ganas e ilusión a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, donde el objetivo es ganar medalla, aunque bromeó con el estadounidense Michael Phelps se lo ha puesto bastante difícil.

La aragonesa y el de Baltimore estaban empatados en número de medallas en Juegos, con 22 cada uno, pero el americano ya tiene 28 tras su exitoso paso por la piscina brasileña en la cita olímpica.

«Me lo ha puesto bastante difícil, ya sólo le puedo igualar. Al principio dijo que iba a nadar cinco pruebas y luego fueron seis. Yo dije siete y lo he dejado en seis», señaló con una sonrisa Perales antes de tomar rumbo a Río de Janeiro.

La zaragozana dejó claro que el objetivo en los Juegos es el de «ganar medallas». «He entrenado para ganar, no me mojo en cuanto al número, eso me lo reservo para el agua», comentó la nadadora, que va "con muchas ganas e ilusiones" al evento. «Si me dicen hace cuatro años que voy a estar aquí no le habría creído, pero ahora me siento fuerte, bajé ayer de Sierra Nevada y ya tengo el gusanillo, los brazos se van», añadió.

Perales habló de la piscina de los Juegos, que tuvo «la oportunidad» de conocer el pasado mes de abril. «Es bonita, nunca he participado en una que es como un pabellón de baloncesto, con las gradas nada más terminar, es muy envolvente y va a ser alucinante nadar allí», expresó.

«Llevamos muy buen equipo de natación. He echado un vistazo al ranking y he hecho ya mi porra que no voy a compartir, pero vamos bien y con un equipo bastante potente», sentenció la nadadora española.