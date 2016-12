El tenso cara a cara de Ronda Rousey con Nunes

El regreso de Ronda Rousey al octógono promete emociones fuertes. La luchadora californiana regresa por fin a la competición después de muchos meses de ausencia tras su sorprendente y sonada derrota por K.O. ante Holly Holm. En la velada 207 del UFC su enfrentamiento con Amanda Nunes, actual campeona del peso gallo, será la pelea principal y la expectación es máxima.

Es una incógnita cómo responderá la californiana en su vuelta a los focos después de una larga temporada dedicada únicamente a recuperarse física y mentalmente de su primera derrota en la categoría y a los entrenamientos. Una preparación intensiva con la que ha conseguido un estado de forma óptimo para afrontar la pelea, como se puede ver en las fotos que ella misma ha compartido en las redes, pero que debe ir acompañada por una correcta preparación mental. Y ahí es donde están las dudas y donde se puede encontrar el punto débil de la mediática luchadora.

Picture on the left taken 5 days prior to #RouseyVsZingano Picture on right take 5 days prior to #RouseyVsNunes #FearTheReturn #FridayDec30 Pics by @jeffbottari Una foto publicada por rondarousey (@rondarousey) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 12:42 PST

En las horas previas al combate se está notando la tensión de ambas luchadoras ante el combate. En la californiana por la concentración máxima ante esta primera gran prueba para su cuerpo y para su cabeza tras una derrota que le hizo mucho daño. Y en la brasileña porque, como ella mismo ha reconocido, no le está gustando nada que la organización esté vendiendo su pelea con todos los objetivos puestos en su rival, y no en su figura, no obstante es la vigente campeona tras su victoria sobre Miesha Tate y Rousey no deja de ser la aspirante.

Esta tensión se notó en el pesaje cara a cara previo al combate de este viernes noche (sábado ya en España), cuando las dos luchadoras se miraron firmemente a los ojos, retándose para la gran velada.