Sunderland: «En este Dakar pasa algo todos los días»

El piloto británico Sam Sunderland (KTM), líder provisional del Rally Dakar 2017 en motos, reconoció lo «frustrante» de la suspensión de la novena etapa este miércoles por culpa de un «desprendimiento de tierra que se llevó todo», al tiempo que se mostró concentrado en lo que queda de carrera de una cita con sobresaltos diarios.

«Ayer fue imposible realizar el enlace debido al desprendimiento de tierra que se llevó todo. Pienso ante todo en las víctimas de este drama. Hoy nos encontramos con una etapa anulada, lo que resulta frustrante, por supuesto, pero nadie puede controlar las precipitaciones», indicó.

El piloto inglés maneja 20 minutos de renta sobre el segundo clasificado, el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna). La etapa reina del Dakar se vio suspendida por el desprendimiento ocurrido en el tramo de enlace, a unos 40 kilómetros al norte de Jujuy y a 160 de Salta -en Argentina-, con la jornada anterior.

«Las asistencias no podían pasar y, nosotros hemos tenido que tomar la carretera para llegar al vivac. Ya os podéis imaginar el periplo. Claro que nos hubiera gustado más poder competir hoy también, porque la especial iba a ser emocionante al mezclar a las motos, los coches y los camiones», afirmó.

Con la segunda etapa suspendida y las retiradas de varios favoritos como el vigente campeón Toby Price, Sunderland no se fía de este Dakar. «El rally no ha terminado; no pienso en la victoria. En este Dakar, pasa algo todos los días. Tengo que permanecer concentrado en cada kilómetro y no puedo asumir riegos. Veremos qué pasa al final», finalizó.