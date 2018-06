La sonrojante trampa de Phil Mickelson

Lamentable acción la que se ha vivido este sábado en el US Open de golf. Shinnecock Hills sacó el lado más sonrojante de Phil Mickelson, uno de los golfistas más respetados y ganador de cinco grandes, que hoy ha dejado una imagen insólita e indigna de su figura, justo el día que cumplía 48 años.

En el hoyo 13, al que había llegado con +4 en la tarjeta del día y +10 en la general, pateó un boggey desde cuatro metros. Su golpe fue nefasto, pero aún peor su reacción saliendo detrás de la bola y golpeándola en movimiento.

La trampa le costó dos golpes de penalización, pero el peor castigo fue el elevado número de críticas recibidas en un deporte que cuida cualquier detalle de señorío con mimo.

Phil Mickelson putted a moving golf ball 💰 maybe he just won some side bet action.. watch that smile #USOpengolfpic.twitter.com/Tb9XrZPx9E