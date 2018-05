Carreras de caballos Sigue en directo la jornada en el Hipódromo de la Zarzuela Undécima jornada de la Temporada de Primavera en el Hipódromo de la Zarzuela

Hoy se celebra en el Hipódromo de la Zarzuela la undécima jornada de la Temporada de Primavera, con siete emocionantes carreras (desde las 11:30 horas). Como prueba estelar, y en quinto lugar, se disputará el Premio Velayos, con una dotación para el ganador de 24.000 euros, siguiendo en importancia la tercera carrera, Premio Comunidad de Madrid, con un premio para el vencedor de 18.000 euros y abriendo la jornada, el Premio San Isidro, con 15.000 euros para el triunfador. Los aficionados que no puedan acercarse al hipódromo tienen la posibilidad de disfrutar de la retransmisión en directo a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming.

La mañana comenzará con el Premio San Isidro, un sprint de 1.200 metros línea recta, para caballos y yeguas de tres años en adelante. Seis especialistas tomarán la salida. Abrantes, que viene de convencer en la distancia y vencedor en sus tres últimas salidas, es nuestro máximo favorito. Pradaro podría ser su máximo rival, aunque Mr Hobbs, Antonella, Arab Poet y Shaya no lo pondrán fácil. Carrera, a priori, espectacular.

La segunda prueba será el Premio Rafael Figueroa, reservada a Amazonas y Gentlemen, hándicap para caballos y yeguas de cuatro años en adelante, sobre la distancia de 1.600 metros. Diez aspirantes al triunfo. Los favoritos son Awfaa, Maramer y Bank Guarantee. La sorpresa podría ser Gloriosus.

En tercer lugar se disputará el Premio José Luis de Salas, para potros y potrancas de tres años no ganadores. Doce candidatos a la victoria a recorrer 1.600 metros. Carrera muy complicada por lo poco contrastado de sus participantes. Cualquiera que consiguiera el triunfo no sería una sorpresa. Putamayo destaca como «favorito». Ozarkblue, Miss Galaxia y Rock One podrían ser sus enemigos más fuertes.

La cuarta carrera, soporte de la lototurf, será el Premio Synergy, para potros y potrancas de tres años no ganadores. Once Participantes, también con un recorrido de 1.600 metros. Aquí, a priori, el pronóstico parece mas claro que la anterior. Impressionant y New Empire son claros favoritos para disputarse la carrera porque sus últimas actuaciones les avalan. Para completar el trío nos inclinamos por Queens Gallery.

La quinta carrera será el Premio Velayos, para potros y potrancas de tres años, 2.200 metros de recorrido para siete aspirantes al triunfo. Pantheur impresionó en su debut de hace un mes. Con solo una carrera, tendrá que refrendar lo que se espera de él. Es el máximo favorito. Al fallo, o escoltándole, deberían estar El Puntal, Poporo y El Sierro.

La sexta carrera será el Premio Familia Bardeas, hándicap, para caballos y yeguas de cuatro años en adelante. Ocho ejemplares desde el poste de salida de los 2.500 metros. Los favoritos en esta prueba de aliento son Sancho, Lurayan y Elysian Star. En principio la carrera pasa por estos tres ejemplares. La sorpresa podría venir de Oicata, que no lo hizo mal en su reaparición, y de Embat, que aunque reaparece, el descargo le mete en la carrera.

Cerrará la mañana la séptima carrera, el Premio AEGRI, reservada a Gentlemen, hándicap para caballos y yeguas de cuatro años en adelante. Seis participantes a recorrer 2.000 metros. Prueba extraña, tres caballos son de un mismo preparador y otros dos de otro, pero el que más nos gusta es London Calling, que es el queda completando el lote. Amaro Pargo, Orri y Capricho de Guille, la triple representación de Guillermo Arizcorreta, estarán al quite.

Hipódromo de La Zarzuela es «El Planazo que nos Une», que ofrece, además, la mejor gastronomía con food trucks, la cafetería Huella Restaurant Lounge & Events, carnes a la parrilla en las Barras de Padock, y el nuevo y exquisito «Brunch de Mallorca en el Hipódromo», del que se podrá disfrutar desde las 13:00 horas hasta las 16:00 horas en la Sala de Carruajes. Y los niños contarán con el Club Poni Turf, una zona gratuita pensada para su diversión con hinchables y actividades relacionadas con las carreras de caballos.

Además, todos los aficionados a las carreras de caballos tendrán una nueva cita con los mejores jinetes en el Espacio de Firmas, que estará situado en la terraza entre la Tribuna Sur y la Central. El jockey José Luis Martínez, nueve veces Campeón de España y Medalla de Bronce al Mérito Deportivo, estará firmando autógrafos y fotografiándose con los aficionados que lo deseen a las 12:45 h. También Efraín Arguinzones y Nicolás de Julián, el gentleman Pablo Laborde y las amazonas Cristina Buesa y Covadonga Boville, y a los 100 primeros visitantes se les regalará unas gafas auténticas de competición.

Es la oportunidad perfecta para conocer a tus ídolos de cerca y descubrir todos los secretos de una carrera, viviendo la experiencia en los caballos mecánicos instalados en el mismo stand para que los propios jockeys te puedan asesorar.

Recordamos que, en la parte alta de la tribuna central, hay un espacio preferente destinado al hospitality de empresas patrocinadoras como un punto de encuentro diferente que ofrece personalidad, espectáculo y calidad. Se denomina Palcos & Terraza Vip, y alberga 10 palcos y una terraza exclusiva para un máximo de 130 personas.

ABC Pronostica

1ª CARRERA: (3) ABRANTES - (5) PRADARO - (4) MR HOBBS

2ª CARRERA: (3) AWFAA - () MARAMER - (4) GLORIOSUS

3ª CARRERA: (6) PUTAMAYO - (5) OZARKBLUE - (10) MIS GALAXIA

4ª CARRERA: (2) IMPRESSIONANT - (4) NEW EMPIRE - (6) QUEENS GALLERY

5ª CARRERA: (6) PANTHEUR - (2) EL PUNTAL - (7) POPORO

6ª CARRERA: (1) SANCHO - (5) LURAYAN – (3) ELYSIAN STAR

7ª CARRERA: (1) LONDON CALLING - (3) AMARO PARGO – (4) ORRI