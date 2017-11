Carreras de caballos Sigue en directo la jornada en el Hipódromo de La Zarzuela Penúltima jornada de la temporada de otoño en el Hipódromo de la Zarzuela. «Ascot Angel» y «Presidency», favoritos en el Gran Premio Antonio Blasco

Este domingo volvemos a tener otra cita en el Hipódromo de la Zarzuela, que acogerá la penúltima jornada de carreras de caballos de la temporada de otoño. Seis emocionantes pruebas que comenzarán como siempre, a las 11:30 horas de la mañana. Esta jornada rendirá un emotivo recuerdo a Antonio Blasco y a sus míticos colores amarillos y equis roja, que marcaron una bonita época de nuestras carreras. Hablar del turf español es hablar de la Cuadra Rosales. Los aficionados que no puedan acercarse al hipódromo podrán disfrutar de la retransmisión en directo de las carreras a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming.

En quinto lugar, como siempre, se disputará la carrera más importes del día, el Gran Premio Antonio Blasco. Es una prueba reservada a los caballos y yeguas de dos años en adelante, sobre la distancia de 1.400 metros y 24.000 euros de bolsa para el ganador. Por primera vez, los potros de dos años se pueden enfrentar a sus mayores. Este año no participa ninguno. Catorce son los candidatos a la victoria. A priori los favoritos son Ascot Angel y Presidency, pero el número de participantes, y todos de grandísima categoría, hacen que la carrera sea espectacular, y probablemente la mejor del año. Al fallo de los favoritos, prácticamente el resto tiene su probabilidad. Arap Poet, Cefiro, Igollo de Camargo, Piquio, Son Bou, Mr. Hobbs y Bruneta estarán seguro en la llegada, pero tampoco podemos olvidarnos de Dagoberto, Orfeón, Totxo, Elecra Voice y Barlongueta, que seguro harán lo posible por estar ahí.

Se abrirá la mañana con el Premio Marita Villalonga, para potros y potrancas de dos años, no ganadores, dentro programa Made in Spain. Nueve potrillos desde el poste de los 1.600 metros. Bahía Canarias y Miss Galaxia son los favoritos y entre ellos debería estar la carrera, aunque hay que contar también con Budgie y Popota.

Le seguirá el Premio Rubric, hándicap de 1.200 metros, reservado a caballos y yeguas de dos años en adelante. Nueve aspirantes a la victoria. Llerena, en gran forma y en el trío en sus últimas tres actuaciones, es nuestra candidata a la victoria. Kalinda, Nader y Qum Ram intentarán ponérselo difícil. Como sorpresa Roseta y Deseado.

En tercer lugar se disputará el Premio Sultán el Yago, hándicap dividido segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante y 1.600 metros a recorrer. Diez participantes. Divisa Azul y Jai, son los favoritos. Se prevé un bonito duelo entre los dos y debería ser la gemela. Claudia que siempre es rumor y nunca puede confirmar, puede esta vez, ser la sorpresa.

En cuarto lugar, se correrá el Premio Fulgencio de Diego, soporte de la lototurf, hándicap dividido primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante sobre la distancia de 1.600 meros. Doce candidatos al triunfo. Destaca bastante sobre el resto, bajando de categoría y corriendo su primer hándicap, Bostom Charm. No debería tener problemas para alzarse con la victoria. Su máximo enemigo es su falta de actitud. Si quiere no tiene rival. Para las colocaciones vemos a Ragazzo y Highland Lotus y Speedrider. No nos olvidamos de Faraunsi y Joquina, que podrían sorprender.

Se cerrará la jornada con la sexta carrera, el Premio Venta de la Rubia, para caballos y yeguas de tres años en adelante y 2.000 metros de recorrido. Ocho purasangres a las órdenes del juez de salida. Obanos es el que más nos gusta, está en forma, siempre en la llegada y podría repetir. Loup Boutín puede ser su máximo enemigo, viene de ganar y no se lo pondrá fácil, aunque va con mucho peso. Belge Menci mejoró mucho en su última y le vemos otra vez muy cerca. La sorpresa, Kuboki.

Además, esta jornada contará con un aliciente extra en las apuestas sencillas del hipódromo, con 5.000 euros de bote, repartidos entre las tres primeras carreras: 1.000 euros en la apuesta ganador de la primera; 2.000 euros en la gemela reversible de la segunda; y 2.000 euros en el trío de la tercera.

